Загадкове світіння в небі над Україною: що це було

В небі над Україною спостерігалося загадкове світіння. В понеділок ввечері (24 березня) над Києвом помітили кольорове мерехтіння в небі, яке нагадувало роботу потужного прожектора або ж переливи Північного сяйва. Згодом світіння набуло форму спіралі, а у Мережі почали писати, що дивну "спіраль" бачать у інших регіонах України та навіть у Польщі.

Науковці кажуть, що світіння у небі ні на що природнє не схоже і більше схиляються до думки, що українці побачили в небі слід від ракети.

Спіраль у небі. Фото: телеграм-канал Monitor

"Можливо – це слід від ракети чи супутника. Але якщо світіння було одночасно помітно у Києві та у Польщі, то воно відбувалося на висоті сотні кілометрів, тобто на висотах вище світіння метеорів", - розповідає ТСН.ua Анатолій Казанцев, старший науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вчені не виключають, що загадкова спіраль у небі – це сліди ракетного палива, скинутого в атмосферу. До речі, вчора США вивели на орбіту розвідувальний супутник NROL-69.

"Очевидно, що це було не саме паливо, а якась деталь, що обертається навколо своєї осі. Причому фактично поза атмосферою. На таких висотах повітря дуже розріджене. Але яка саме висота, сказати важко", - зазначає Анатолій Казанцев.

Спіраль у небі. Фото: телеграм-канал "Інсайд.UA"

Нагадаємо, що у липні 2024 року українці вже спостерігали схожий ефект світіння в небі, коли відбувався проліт другого ступеня ракети Аріан 6.

Раніше ТСН.ua розповідав про метеорит чи уламки з космосу: науковець розповів, що летіло в небі над Києвом.

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