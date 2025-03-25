Загадочное свечение в небе над Украиной: что это было

В небе над Украиной наблюдалось загадочное свечение. В понедельник вечером (24 марта) над Киевом заметили цветное мерцание в небе, которое напоминало работу мощного прожектора или переливы Северного сияния. Впоследствии свечение приобрело форму спирали, а в Сети начали писать, что странную "спираль" видят в других регионах Украины и даже в Польше.

Ученые говорят, что свечение в небе ни на что естественное не похоже и больше склоняются к мнению, что украинцы увидели в небе от ракеты.

Спираль в небе. Фото: телеграмм-канал Monitor

"Возможно — это следует от ракеты или спутника. Но если свечение было одновременно заметно в Киеве и Польше, то оно происходило на высоте сотни километров, то есть на высотах выше свечения метеоров", – рассказывает ТСН.ua Анатолий Казанцев, старший научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченка.

Ученые не исключают, что загадочная спираль в небе – следы ракетного топлива, сброшенного в атмосферу. Кстати, вчера США вывели на орбиту разведывательный спутник NROL-69.

"Очевидно, что это было не самое топливо, а какая-то вращающаяся вокруг своей оси деталь. Причем фактически вне атмосферы. На таких высотах воздух очень разреженный. Но какая именно высота, сказать трудно", – отмечает Анатолий Казанцев.

Спираль в небе. Фото: телеграмм-канал "Инсайд.UA"

Напомним, что в июле 2024 года украинцы уже наблюдали схожий эффект свечения в небе, когда происходил пролет второй ступени ракеты Ариан 6.

Ранее ТСН.ua рассказывал о метеорете или обломках из космоса: ученый рассказал, что летело в небе над Киевом.

Читайте также: