Трамп прокомментировал инцидент с добавлением журналиста в чат с военными планами

Президент США Дональд Трамп утверждает, что ничего не знает о том, что члены его команды по национальной безопасности добавили редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга в чат в Signal с обсуждением атаки на хуситов в Йемене.

Об этом сообщает CNN.

Вот как Трамп ответил на вопрос журналиста о материале Голдберга в The Atlantic.

"Я не большой поклонник Atlantic. Для меня это журнал, прекращающий работу. Я думаю, что это не очень журнал. Но я ничего о нем не знаю", – сказал американский лидер.

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Репортер объяснил Трампу, что в чате, в который был добавлен Голдберг, обсуждались военные планы против хуситов в Йемене. Однако президент США во второй раз сказал, что ничего об этом не знает.

"Это не могло быть очень эффективным, потому что атака была очень эффективной. Могу вам сказать, я ничего об этом не знаю. Вы мне об этом говорите впервые", – заверил глава Белого дома.

Напомним, накануне главный редактор The Atlantic заявил, что он случайно был добавлен в секретный чат в Signal с обсуждением деталей авиаударов по хуситам в Йемене. Сделал это советник по национальной безопасности Майкл Уолтц. Журналист покинул группу и придал этому факту публичности.