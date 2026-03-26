Иран атаковал ракетами и дронами Абу-Даби: есть погибшие и пострадавшие

Атака Ирана. / © Associated Press

Реклама

Объединенные Арабские Эмираты в четверг, 26 марта, перехватили 15 баллистических ракет и 11 беспилотников, запущенных Ираном. Однак в Абу-Даби есть погибшие.

Об этом сообщило Министерство обороны Эмиратов, пишет The Times of Israel.

Утром в столице Абу-Даби в результате падения обломков одной из перехваченных ракет погибли два человека, а трое получили ранения.

Реклама

Sky News сообщило, что погибшие были гражданами Пакистана и Индии. Травмированные — граждане Эмиратов, Иордании и Индии.

Всего в ОАЭ в результате иранских атак с начала войны погибли 10 человек. Кроме того, почти за месяц Иран запустил по стране 372 баллистических и 15 крылатых ракет, а также 1826 БпЛА.

Накануне Иран атаковал FPV-дронами базу США в Ираке. Беспилотникам удалось беспрепятственно удивить ценную технику на базе Victory Camp Complex. Это обнажило проблему отсутствия надежной защиты от такого типа угроз.

Несколько дней назад Иран атаковал центр Тель-Авива баллистикой. Под ударом оказалась центральная часть столицы Израиля. Несколько человек получили легкие ранения. Повреждены несколько зданий и транспортных средств.

Реклама