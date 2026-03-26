США обратились к Украине: Зеленский сообщил о неожиданном запросе от Вашингтона

Владимир Зеленский.

В Украину обратились Соединенные Штаты Америки по защите от дронов их баз на территории ближневосточных стран. Также о помощи попросили Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Кувейт.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Le Monde.

По его словам, с некоторыми странами украинские экспертные команды уже работают на месте. В частности, оценивают ситуацию и делятся своим опытом.

«Сколько бы Patriot, THAAD и других систем ПВО не было на Ближнем Востоке, этого не хватит для полной работы противовоздушной обороны. Есть современные перехватчики, которые должны работать против плотных ударов дрона», — подчеркнул украинский лидер.

Глава государства сообщил, что сейчас проходят переговоры «по будущей поставке некоторых вещей, которые есть у Украины». В то же время, говорит Зеленский, важно, чтобы страны Ближнего Востока предоставили Украине возможность усиливаться.

«У них есть некоторые ракеты для ПВО, у которых дефицит. Мы бы хотели об этом договариваться. Деньги — самая дефицитная вещь на сегодняшний день. Сейчас наша оборонная промышленность загружена наполовину. Нам нужно большее финансирование для производства дронов для себя», — заявил президент.

В то же время, добавил он, Киев готов продавать партнерам системы, которые есть в избытке.

«Мы не только продаем, мы дадим им свою экспертизу. Дроны-перехватчики без нашей экспертизы не работают. Работает система», — подчеркнул украинский президент.

Война на Ближнем Востоке — помощь Украины

Отметим, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что якобы Украина ничем не помогла США в войне с Ираном . Американский лидер назвал заявления украинского коллеги Владимира Зеленского о помощи Вашингтону — политическими и пиар-ходами.

В то же время, украинские специалисты по противовоздушной обороне уже длительное время находятся в странах Ближнего Востока. Около 210-220 экспертов уже работают в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Они предоставляют консультации по борьбе с массированными атаками беспилотников.