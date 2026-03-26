Коттедж на тещу, авто на сестру: экс-глава Львовского ТЦК скрыл имущества на 8 млн

ГБР завершило дело заместителя председателя Львовского ТЦК, который «загубил» в декларации Mercedes и имущество тещи.

© Государственное бюро расследований

ГБР завершило досудебное расследование и передало в суд дело относительно заместителя начальника Львовского областного ТЦК. Должностное лицо, которое на момент разоблачения исполняло обязанности руководителя учреждения, «забыло» указать в декларации имущество на миллионы гривен, которое переписал на родственников.

Об этом передает пресс-служба ГБР.

По словам правоохранителей, за 2023-2024 годы должностное лицо не задекларировало земельный участок площадью 0,025 га и жилой дом на 139 кв. м во Львовском районе. Имущество он оформил на тещу, хотя приобрел все за свой счет.

Кроме того, в декларации отсутствуют дорогие автомобили Mercedes и Nissan. Эти машины были оформлены на отца и сестру ТЦКшника, но фактически использовались им и его женой.

Общая стоимость незадекларированного имущества составляет около 8 млн грн.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело полную проверку образа жизни чиновника. Установлено, что его официальные доходы не соответствуют стоимости приобретаемого имущества.

Чиновника ТЦК будут судить за декларирование недостоверной информации. Ему грозит до 2 лет ограничение свободы с лишением права занимать определенные должности.

Ранее Герой Украины, военный Владислав Стоцкий рассказал, что после слов о якобы «прайсе» Закарпатского ТЦК для уклонян у него начались проблемы.

