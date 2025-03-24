"Прекрасный парень": Вэнс вступился за Уиткоффа после скандального интервью

Вэнс вступился за Уиткоффа после того, как спепредставитель Трампа дал скандальное интервью Такеру Карлсону.

После ряда скандальных заявлений спецпредставителя США Стива Уиткоффа, который, в частности, предположил, что на переговорах следует учитывать результаты так называемых российских "референдумов", в его защиту стал не менее скандальный вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Об этом Вэнс написал в соцсети Х.

Ди Вэнс назвал Уиткоффа "прекрасным парнем, который делает невероятную работу".

"Люди, которые критикуют его, сердятся, что он добивается успеха там, где они терпели неудачу в течение 40 лет", – говорит Вэнс.

"Оказывается, большая часть дипломатии сводится к простому навыку: не быть идиотом", – добавил американский вице-президент.

Ранее Стив Уиткофф отметил, что жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей якобы проголосовали на "референдумах" за присоединение к РФ.

Также Уиткофф заявил, что не видит угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина по поводу захвата всей Европы.

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