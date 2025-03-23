У Трампа объяснили, считают ли Путина угрозой для Европы

Уиткофф считает, что европейцы также придут к этому мнению.

Представитель администрации Дональда Трампа на международных переговорах Стив Уиткофф заявил, что не видит угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина по поводу захвата всей Европы.

Об этом Уиткофф заявил в эфире Fox News.

"Я просто не вижу, что Путин хочет захватить всю Европу. Я верю ему на слово. Я думаю, что европейцы тоже приходят к этому убеждению", — заявил Уиткофф, выступая перед журналистами.

Посланник также провел параллель с историей:

"Это совсем другая ситуация, чем была во Второй мировой войне. Во Второй мировой войне не было НАТО".

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф не считает диктатора Владимира Путина плохим человеком и рассчитывает на успешную коммуникацию с ним.