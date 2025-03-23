Удар "Шахеда" по девятиэтажке в Киеве: что рассказывают жители дома

В ночь на 23 марта во время атаки российских ударных дронов на столицу Украины обломки вражеского беспилотника попали в девятиэтажку в Днепровском районе города. В результате возник пожар на верхних этажах и погибла старушка.

Съемочная группа ТСН пообщалась с очевидцами и жителями пострадавшего дома.

Мужчина, проживающий рядом с домом, в который попали останки "Шахеда", сказал, что не сразу понял, что взрыв произошел так близко. Только когда выглянул в окно и увидел разрушения и блики пожара, то понял, что его дом оказался рядом с эпицентром вражеского удара.

"Ночевать каждый день страшно", — заметил он.

Мальчик, живущий в пострадавшем доме, признался, что "бахнуло" очень сильно.

"Я испугался и сразу побежал в коридор", – говорит он, проявляя хорошие знания правила "двух стен".

Молодая женщина рассказала, что от взрыва у нее распахнулась настежь балконная дверь, после этого никто уже в доме не спал, всем было очень страшно.

Супруги пожилых людей, которые живут в доме, наиболее пострадавшем от вражеского удара, относятся к ситуации по-философски. "Живы-здоровы, это самое главное", — говорят они.

В квартире этих пенсионеров выбило окна, которые уже теперь затянули полиэтиленовой пленкой спасательные службы.

По словам хозяйки поврежденной россиянами квартиры по имени Елена, она не пострадала от выбитого стекла только потому, что тюль у окна была крепко прижата столиком и задержала околки.

"Когда оно бахнуло, я думала только у меня окна вылетели, но потом молодежь прибежала - начали стучать, звали выходить из дома. Тогда увидела, что окрестные дома также пострадали", — заметила она.

Елена также рассказала о старенькой соседке, которая погибла в результате вражеского удара.

"Я так думаю, она задохнулась — она была в дальней комнате, а прилетело в ближнюю, и она горела сильно. Соседи пытались выбить дверь, но они здесь всюду бронированы — ничего не смогли сделать", — рассказала Елена.

Напомним, вечером 22 марта и ночью 23 марта армия РФ нанесла массированный удар по Киеву дронами типа "Шахед". В Киеве раздались мощные взрывы, активно работала противовоздушная оборона по враждебным целям в небе. К сожалению, в результате обстрела есть пострадавшие, погибшие и разрушения.

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