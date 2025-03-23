Удар "Шахеда" по дев’ятиповерхівці у Києві: що розповідають мешканці будинку

У ніч проти 23 березня під час атаки російських ударних дронів на столицю України уламки ворожого безпілотника влучили в дев’ятиповерхівку в Дніпровському районі міста. Внаслідок цього виникла пожежа на верхніх поверхах і загинула старенька жінка.

Знімальна група ТСН поспілкувалася з очевидцями та мешканцями постраждалого будинку.

Чоловік, який мешкає поруч із будинком, в який влучили рештки "Шахеда", сказав, що не відразу зрозумів, що вибух стався так близько. Лише коли виглянув у вікно і побачив руйнування та відблиски пожежі, то зрозумів, що його будинок опинився поруч із епіцентром ворожого удару.

"Ночувати кожен день страшно", - зауважив він.

Хлопчик, який живе у постраждалому будинку, зізнався, що "бабахнуло" дуже сильно.

"Я злякався і відразу побіг у коридор", - каже він, виявляючи добрі знання правила "двох стін".

Молода жінка розповіла, що від вибуху у неї розчахнулися навстіж балконні двері, після цього ніхто вже в домі не спав, всім було дуже страшно.

Подружжя літніх людей, які живуть у будинку, що найбільше постраждав від ворожого удару, ставляться до ситуації по-філософськи. "Живі-здорові, це найголовніше", - кажуть вони.

У помешканні цих пенсіонерів вибило вікна, які вже тепер затягнули поліетиленовою плівкою рятувальні служби.

За словами господині понищеної росіянами квартири на ім’я Олена, вона не постраждала від вибитого скла тільки тому, що тюль біля вікна була міцно притиснута столиком і затримала околки.

"Коли воно гепнуло, я думала тільки в мене вікна повилітали, але потім молодь прибігла - почали стукати, кликали виходити з будинку Тоді побачила, що навколишні будинки також постраждали", - зауважила вона.

Олена також розповіла про стареньку сусідку, яка загинула внаслідок ворожого удару.

"Я так думаю, вона задихнулася – вона була в дальній кімнаті, а прилетіло в ближню, і воно горіло сильно. Сусіди намагалися вибити двері, але вони тут усюди броньовані – нічого не змогли зробити", - розповіла пані Олена.

Нагадаємо, увечері 22 березня та вночі 23 березня армія РФ завдала масованого удару по Києву дронами типу "Шахед". У Києві пролунали потужні вибухи, активно працювала протиповітряна оборона по ворожих цілях у небі. На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалі, загиблі та руйнування.

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