"Чудовий хлопець": Венс заступився за Віткоффа після скандального інтервʼю

Венс заступився за Віткоффа після того, як спепредставник Трампа дав скандальне інтерв'ю Такеру Карлсону.

Після низки скандальних заяв спецпредставника США Стіва Віткоффа, який зокрема припустив, що на переговорах слід враховувати результати так званих російських "референдумів", на його захист став не менш скандальний віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Про це Венс написав у соцмережі Х.

Ді Венс назвав Віткоффа "чудовим хлопцем, який робить неймовірну роботу".

"Люди, які критикують його, сердяться, що він досягає успіху там, де вони зазнавали невдачі протягом 40 років", – каже Венс.

"Виявляється, велика частина дипломатії зводиться до простої навички: не бути ідіотом", – додав американський віцепрезидент.

Раніше Стів Віткофф зазначив, що жителі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей начебто проголосували на "референдумах" за приєднання до РФ.

Також Віткофф заявив, що не бачить загрози з боку президента РФ Володимира Путіна щодо загарбання всієї Європи.

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