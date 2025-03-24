В Україні лютує епідемія небезпечної хвороби: які симптоми

24 березня світ відзначає день боротьби з туберкульозом. Рівно 30 років тому в Україні оголосили епідемію сухот. Тоді ми були серед лідерів за поширенням бактерії у світі. Але про закінчення епідемії так і не повідомили.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Скупчення людей, проживання у тісних умовах, сирість, темрява, постійний стрес і нерозуміння свого найближчого майбутнього. Усе це - сприятливий клімат для мікобактерії туберкульозу. Вона вражає кожну 4 людину у світі, звітує ВООЗ.

Туберкульоз вражає кожну четверту людину в світі

Як розпізнати туберкульоз

Про останню епідемію туберкульозу в Україні оголосили ще тридцять років тому, у 1995. Тоді лиховісний діагноз мали понад півмільйона людей. Серед офіційних причин: соціально-економічна криза, незбалансоване харчування і навіть недоїдання, забруднене довкілля та радіація після аварії на Чорнобильській АЕС.

Науковиця Юлія Сенько ділиться: під час війни пацієнтів стає більше. І цивільних, і військових.



"Епідемія ще досі триває, ми її не подолали", - каже науковиця.

Торік на сухоти в Україні захворіли 18 тисяч людей. Тільки у цих стінах щомісяця з туберкульозом борються до трьохсот пацієнтів.

"По показниках Україна займає більш лідируючі позиції в плані резистентних форм туберкульозу. Коли одні ліки не підходять, тоді треба призначати інші схеми", - каже Юлія Сенько.

Юлія Сенько.

Хто у ризику захворіти на туберкульоз

Окрім людей з ослабленим імунітетом, які мають хронічні захворювання, є ще кілька зон ризику, пояснюють у Центрі громадського здоров’я.

"Це можуть бути люди, які палять, які зловживають алкоголем, які вживають наркотичні засоби. Які, наприклад, не мають місця проживання або знаходяться за межею бідності, чи проживають в певних скупчених таких умовах, наприклад, внутрішнє приміщення особи, які проживають в місцях компактного проживання", - каже медикиня.



Саме ці люди мають проходити обстеження на туберкульоз щороку.

"Це робиться дуже просто. Треба звернутися до сімейного лікаря", - каже завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу Державної установи "Центр громадського здоров'я" Яна Терлеєва.

Симптоми туберкульозу

Якщо ж ви не в групі ризику, але відчуваєте біль у грудях, ускладнене дихання, постійну слабкість, швидку і безпричинну втрату ваги, пітливість уночі та підвищену температуру впродовж тижня - це вже симптоми хвороби.

"І якщо людина кашляє щонайменше більше двох тижнів, то обов'язкове направлення на обстеження мокротиння для того, щоб там виявити, чи, сподіваюся, не виявити збудник мікобактерії туберкульозу", - каже Яна Терлеєва.



Ірина ознаки сухот помітила ще минулого літа. Впродовж місяців жила з температурою 37. Вдома, на Миколаївщині, жінці спершу діагностували ГРВІ.

"Але йшла температура, і в мене почали боліти легені, кашлю як би такого не було, але біль була", - каже Ірина.

Після рентгену Ірину направили до Києва. Хвороба вже прогресувала, як і в її сусідки по палаті - Надії. У свої 70 медпрацівниця з Донеччини від туберкульозу рятується вдруге.

"У 2015 році мені вперше поставили цей діагноз", - каже Надія.

Пригадує, ослабла через хронічний стрес після початку бойових дій.



"Я не могла виїхати з міста Слов'янська, коли всі люди виїжджали, і місто було зовсім пустим. У мене була мама лежача", - каже вона.

Тоді хворобу залікувала. І з початком повномасштабної - зі Слов’янська вибралася до Львова. Але за рік повернулася через загибель сина.

"У будинок, де він мешкав, вгатила російська ракета. В той день загинуло 11 чоловік", - згадує жінка.

Після цього удару, Надія вирішує зостатися у Словʼянську, під обстрілами, аби тільки поруч із могилою сина.

"Чим гірший стан ментального здоров’я, тим більший ризик захворіти на туберкульоз. Тому що інфікованість серед населення досить висока. І мікобактерія є майже в усіх людей", - каже науковиця.

Як лікують захворювання

Хвороба виглядає ніби білі, ледь помітні цятки, розсіюються і приживається в організмі.

Завідувачка лабораторії Наталія пояснює, що мікробактерії зростають саме під час температури 37 градусів. Тому у спеціальних машинах - на сухому матеріалі, як-от в зеленкуватих пробірках та рідкому, у прозорих рідинах, мікобактерії вирощують впродовж кількох тижнів.

"А потім її досліджуємо. До яких препаратів вона має стійкість. І далі ці результати потрапляють в руки нашим клініцистам. І в них уже єсть картина по якій вони можуть призначити схему лікування", - каже медикиня.

За рахунок цього найскладніші форми туберкульозу все ж вдається вилікувати. Після реформування медичної системи, пацієнти з туберкульозом таки можуть лікуватися вдома і звітувати лікарю про прийом препаратів по відеозв’язку. Після впровадження більш точних і швидких методів діагностики, використання штучного інтелекту та доступності усіх необхідних препаратів в Україні - лікарям все ж вдалося виліковувати більше 90% хворих із найважчою формою туберкульозу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО НОВИНИ ТСН РАНОК 24 БЕРЕЗНЯ - ПОНЕДІЛОК

Читайте також: