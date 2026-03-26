CEO YASNO Коваленко рассказал о сроках окупаемости СЭС и УХЭ для бизнеса

Реклама

Об этом в интервью рассказал CEO YASNO Сергей Коваленко.

«На сегодняшний день наиболее распространен комбинированный запрос на СЭС и УХЭ. СЭС выступает как источник генерации, обеспечивающий бизнес/предприятие дешевой электроэнергией и при наличии УХЭ позволяет его выгодно заряжать», - сказал он.

В то же время УХЭ может использоваться для разных сценариев. Коваленко подчеркнул, что наиболее распространенные запросы, поступающие в YASNO от бизнесов, касаются создания резервных источников питания.

Реклама

CEO YASNO добавил, что обычно к компании сначала обращаются по установке солнечных станций.

«Это я называю начальным уровнем. Затем клиент смотрит, видит результат и хочет большего. Так переходим к УЗЭ и оптимизации потребления. Следующий более продвинутый уровень — когда клиент минимизирует зависимость от сети и начинает торговать излишками электроэнергии», - подчеркнул Коваленко.

Также он добавил, что стоимость установки 1 кВт СЭС стартует от $350, а 1 кВт УХЭ ориентировочно от $230.

«СЭС в среднем окупается от 2 лет, а УЗЭ зависит от режимов работы. Например, когда УХЭ используется исключительно для резерва, то его окупаемость определяется стоимостью простоя производства, который мог бы возникать, если бы УХЭ не было. Комбинация же СЭС и УХЭ значительно увеличивает IRR инвестиций», - подчеркнул Коваленко.