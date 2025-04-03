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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
939
Время на прочтение
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Одна из стран сократила безвиз для украинцев

Грузия сократила безвизовый режим для украинских граждан до одного года.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
премьер-министр Грузии

Иракли Кобахидзе – премьер-министр Грузии / © Interpressnews

Правительство Грузии сократило безвизовый режим для украинцев с трех до одного года.

Об этом сообщает Mtavari.

Соответствующую резолюцию подписал премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе.

Теперь граждане Украины, которые въехали и находились в Грузии до 24 февраля 2025, имеют право на пребывание до 24 февраля 2026 года. Это касается украинцев, которые въехали в страну без визы и не получили вида на жительство.

Сначала безвиз для украинцев в Грузии ограничивался одним годом. С начала полномасштабной войны в Украине срок пребывания в стране был увеличен до двух лет. В апреле 2024 г. Грузия увеличила его до трех лет.

Напомним, в Грузии приняли закон об «иноагентах». Оппозиция и общественные активисты предупреждают, что этот закон представляет угрозу демократии, замаскированной под «копирование» западных норм.

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Дата публикации
Количество просмотров
939
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