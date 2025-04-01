В Грузії ухвалили закон про "іноагентів": що відомо

В Грузії ухвалили закон про іноагентів / © Getty Images

Реклама

Парламент Грузії остаточно схвалив закон «про реєстрацію іноземних агентів», який, за словами правлячої партії «Грузинська мрія», базується на американському FARA (Foreign Agents Registration Act).

Про це повідомило видання Sova.

Опозиція та громадські активісти попереджають, що цей закон є загрозою демократії, замаскованій під «копіювання» західних норм.

Реклама

FARA, прийнятий у США у 1938 році, спрямований на протидію пропаганді ворожих держав. Однак, як зазначають грузинські активісти, на відміну від грузинської версії, він не обмежує роботу незалежних неурядових організацій та ЗМІ.

Новий грузинський закон передбачає:

Обов’язкову реєстрацію організацій з іноземним фінансуванням як «іноагентів».

Публічність даних про фінансування.

Кримінальну відповідальність за ухилення від реєстрації.

Моніторинг фінансової звітності, який здійснюватиме Антикорупційне бюро.

Прийнятий законопроєкт встановлює правила щодо реєстрації так званих «іноагентів», оприлюднення заяв на реєстрацію, подання річної фінансової звітності, скасування реєстрації та моніторингу для виявлення таких осіб.

Відомо, що у 2023 році Грузія вже намагалася прийняти закон про «іноагентів» за російським зразком, що викликало масові протести.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав остаточний вирок.