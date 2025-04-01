В Грузии приняли закон об "иноагентах": что известно

В Грузии приняли закон об иноагентах / © Getty Images

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Парламент Грузии окончательно одобрил закон «о регистрации иностранных агентов», который, по словам правящей партии «Грузинская мечта», базируется на американском FARA (Foreign Agents Registration Act).

Об этом сообщило издание Sova.

Оппозиция и общественные активисты предупреждают, что этот закон представляет угрозу демократии, замаскированной под «копирование» западных норм.

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FARA, принятая в США в 1938 году, направлена на противодействие пропаганде враждебных государств. Однако, как отмечают грузинские активисты, в отличие от грузинской версии он не ограничивает работу независимых неправительственных организаций и СМИ.

Новый грузинский закон предусматривает:

Обязательная регистрация организаций с иностранным финансированием как «иноагентов».

Публичность данных о финансировании.

Уголовная ответственность за уклонение от регистрации.

Мониторинг финансовой отчетности, осуществляемый Антикоррупционным бюро.

Принятый законопроект устанавливает правила регистрации так называемых «иноагентов», обнародования заявлений на регистрацию, представления годовой финансовой отчетности, отмены регистрации и мониторинга для выявления таких лиц.

Известно, что в 2023 году Грузия уже пыталась принять закон об «иноагентах» по российскому образцу, что вызвало массовые протесты.

Напомним, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили получил окончательный приговор.