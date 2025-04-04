Когда закончится война в Украине: Жданов удивил ответом

Олег Жданов / © ТСН

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Украине нужно готовиться к длительной войне вместо надежд на перемирие. В 2025 году большая активность боевых действий будет летом, ведь это более подходящий период.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Что касается наступления, я не думаю, что Россия сегодня сможет организовать нам огромное наступление с огромным прорывом. У нас все же на первую половину 2025 года есть чем воевать. А на вторую половину, судя по тому, что Европа уже напланировала, они полностью компенсируют нам отсутствие помощи от США и в технике, и в боеприпасах. Так что, я думаю, что нам тоже будет чем воевать», — говорит Олег Жданов.

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Аналитический проект DeepState подсчитал, что за март российские войска оккупировали 133 квадратных километра украинской территории. В то же время, это значительно меньше, чем было в июле 2024 года — феврале 2025 года.

«Да это очень сомнительная цифра для нас, но это не катастрофическая цифра. Очень хорошо посчитали наши западные партнеры. Они сказали, что если такими темпами российская армия будет продвигаться, то для того чтобы захватить все четыре области, которые они вписали в свою конституцию — Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую, им потребуется девять лет», — говорит Олег Жданов.

По его словам, до 9 мая 2025 года, как бы ни хотел Путин, российская армия не сможет выйти на границы ни Донецкой, ни Луганской областей.

Ранее мы писали о том, что военный эксперт рассказал, где Россия может пойти в наступление. Читайте, какие украинские города под угрозой.