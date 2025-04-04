Трамп объявил миру торговую войну: первые последствия

Дональд Трамп / © Getty Images

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Ведущей темой мировых медиа, которая будет иметь много последствий, стало введение Белым домом импортных тарифов для десятков стран, в том числе давних торговых партнеров США.

NYT называет эти шаги толчком к сворачиванию экономической глобализации, которая развивалась с конца Второй мировой войны.

Журналисты пишут, например, о сложном положении Японии и Кореи: эти страны зависят от США в военном плане, что ограничивает пространство для критики или пошлин на импорт американских товаров.

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О сложной ситуации, в которую попали американские производители одежды, особенно обуви: немало, например, кроссовок Nike, производится во Вьетнаме и теперь они значительно подорожают.

«В целом регион Юго-Восточной Азии после новостей от Трампа чувствует себя хуже всего: там ожидали, что тарифы вырастут, но не так высоко», — отмечает медиа.

К примеру, на товары из Камбоджи Трамп ввел пошлину в 49%. Это заставило спикера камбоджийского правительства выступить с отчаянным заявлением: «Мы маленькая страна, и наша цель — просто выжить. Если бы Трамп поддерживал права человека и демократические принципы, он никогда бы не поступал так с маленькими странами».

США все еще остаются крупнейшим торговым партнером Камбоджи.

Новые правила ощутимо меняют экономическую привлекательность разных стран, пишет NYT. В частности, в Юго-Восточной Азии теперь выгоднее производить товары для американского рынка на Филиппинах или в Сингапуре, а в Латинской Америке в наилучшем положении Бразилия. Впрочем, в игру вступают и другие участники, например, Китай может воспользоваться моментом, чтобы нарастить объемы торговли с другими странами Азии. Они будут только приветствовать новых торговых партнеров.

Между тем, Агентство Fitch также снизило прогноз роста ВВП Китая с 5% до 4,4% 2025 года. В результате введения пошлины мировые цены на нефть ускорили падение примерно до 7%. Цена барреля нефти марки Brent впервые с 19 марта опустилась ниже 70 долларов. Также после решения Трампа падают акции американских компаний в технологическом секторе. В частности, фондовый рынок потерял около 2 триллионов долларов.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов для 260 стран и территорий. Впоследствии американский лидер сделал новое заявление, в котором утверждает, что Америка снова станет большой.

Таким образом, Трамп подвел итоги по инициативе новых пошлин в размере 10-50% для 260 стран и территорий. Украина получила тариф в 10%. Повышения пошлин избежали Канада и Мексика, для которых США ввели новые тарифы раньше, а также Россия, Куба, Белоруссия и КНДР. Как объяснили в администрации Трампа, на них уже наложены высокие пошлины. Кроме того, в США заявили, что почти не торгуют с этими странами.