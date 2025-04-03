Торговая война Трампа: окажется ли Украина под ударом

Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины / © Getty Images

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Американский президент Дональд Трамп ввел пошлины почти на все импортируемые в США товары.

Новые тарифы для ряда стран по всему миру вступят в силу 9 апреля, что может привести к серьезным подвижкам в мировой экономике.

Это решение уже вызвало волну возмущения среди торговых партнеров США, в частности, в Евросоюзе.

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В список стран, в которые будут применяться новые тарифы, вошла и Украина.

Какое влияние будут иметь новые пошлины Трампа на страну — узнавай ТСН.ua.

«День освобождения в США»

В среду, 2 апреля, Дональд Трамп объявил о введении широкого пакета пошлин на импорт, назвав это «Днем освобождения» для американской экономики.

Трамп отметил, что эта акция освободит США от зависимости от иностранных товаров. Кроме того, это своеобразный шаг к возрождению местной промышленности.

Основные тарифы:

10% — базовый тариф для большинства стран.

34% — Китай.

20% — ЕС.

24% — Япония.

31% — Швейцария.

10% — Великобритания.

32% — Тайвань.

26% — Индия.

46% — Вьетнам.

30% — ЮАР.

Также Трамп объявил о введении с 3 апреля 25% пошлины на все автомобили иностранного производства. Президент аргументировал такой шаг, как желание устранить ужасный дисбаланс, который повлиял на «промышленную базу» страны и поставил под угрозу национальную безопасность.

В частности, он обвинил предыдущие администрации в бездействии. По его словам, доходы от тарифов пойдут на понижение налогов и погашение госдолга.

«Мы действительно можем быть очень богатыми. Мы можем быть гораздо богаче любой страны, в это даже не верится, но мы становимся умнее», — сказал Трамп.

Как пошлины США повлияют на Украину

В списке стран, для которых вводятся пошлины, есть и Украина. Для нее США ввели тариф в 10%.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что новые тарифы не будут иметь большого негативного эффекта для Украины, учитывая небольшую часть товарного экспорта в США.

Однако Гетманцев считает, что «несмотря на различные противоречивые прогнозы», на позитивы рассчитывать не следует.

Политики предупреждают, что глобальная торговая война может серьезно ударить по экономикам ключевых партнеров, в частности ЕС, что может уменьшить их поддержку для нашей страны.

«Они будут замедляться. Следовательно, генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи. При этом правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм и не только в отношении американских товаров. И эти протекционистские мероприятия уже гораздо существеннее ударят по нам», — заметил Гетьманцев.

В свою очередь в Минэкономики говорят, что введенная США 10% пошлина на украинский экспорт не является критической.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что для Украины будет действовать общая пошлина на 10%. Относительно государства нет какой-то отдельной высшей пошлины, как в отношении Молдовы (31%) или в ЕС (20%).

Свириденко убеждена, что если в дальнейшем не будет никаких изменений в тарифах, то американская пошлина ударит в основном по малым производителям.

Также она заявила, что Министерство работает над тем, чтобы «для Украины были лучшие условия».

Свириденко добавила, что Украина экспортирует в США более 600 разных категорий товаров. Из них 65 видов продукции — на сумму более одного миллиона долларов.

«У Украины есть, что предложить США как надежный союзник и партнер. От справедливых пошлин выиграют обе наши страны», — отметила министерша.

«Окно возможностей»

Нардеп Ярослав Железняк отмечает, что новые пошлины США почти не отразятся на экономике Украины и ее экспортерах.

Нардеп отметил, что Украина получила относительно низкий 10-процентный тариф, поскольку американский импорт в нашу страну в пять раз превышает украинский экспорт в США, достигая почти трех миллиардов долларов

Основными товарами украинского экспорта в Штаты остаются металлургическая продукция (хотя уже действуют 25-процентные тарифы на сталь и алюминий, а также ограничения на трубы), а также аграрная и пищевая продукция, составляющая треть экспорта и которую также ожидали тарифы с апреля.

«Это не катастрофа, особенно по сравнению с условиями для других стран — ведь у Китая, например, тариф составляет 54%», — добавил народный депутат.

Железняк отмечает, что новые тарифы Трампа " открывают окно возможностей " для украинских экспортеров зайти на рынок ЕС.

Кто больше всего пострадает от «торговой войны»

Издание CNN называет решение Трампа крупнейшей политической авантюрой с экономикой США среди всех современных президентов и бессмысленной политической ставкой, подвергающей риску экономические судьбы миллиардов людей.

Аналитики отмечают, что новые таможенные тарифы нанесут больше вреда «по малоимущим американцам, чем по богатым друзьям Трампа».

В свою очередь, экономисты предупреждают, что теперь жить труднее будет всем, в частности американцам, которые и заплатят введенный Трампом налог на импорт.

CNN отмечает, что среди попавших под тарифы стран даже удалены безлюдные острова Херд и «Макдональд» возле Антарктиды.

ЕС и Китай уже осудили решение США. Урсула фон дер Ляен назвала его ударом по мировой экономике, но оставила дверь для переговоров открытой. Пекин требует отменить тарифы, иначе обещает ответ.

Базовый тариф 10% касается всех, включая Украину, Австралию и Саудовскую Аравию. Около 60 стран, считающихся США «нарушителями», получат еще более высокие специальные пошлины — их рассчитали по формуле «нечестной торговли».

России нет в списке

Среди стран, на которые Дональд Трамп объявил новые масштабные пошлины, не оказалось России.

Такое решение вызвало волну возмущения у общества.

В Белом доме объяснили отсутствие РФ в списке тем, что действующие санкции почти полностью прекратили торговлю между странами, сообщает Newsweek.

Однако факты показывают, что объемы торговли США с Россией все еще превышают попавшие под новые ограничения показатели таких стран как Маврикий или Бруней.

Решение вызвало резкую реакцию. Антитрамповская организация Lincoln Project иронически отметила в соцсетях об отсутствии РФ в списке.

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал ситуацию возмутительной, а аналитики высказали предположение о возможной попытке Трампа ухаживать за Путиным.

На фоне растущего давления на Москву из-за торможения мирных переговоров, 50 американских сенаторов уже предложили радикальные меры против РФ, в том числе 500-процентные пошлины на покупающие российские энергоносители страны и дополнительные санкции.

Хотя министерство финансов США настаивает на минимальном уровне торговли с Россией, многие эксперты и политики видят в действиях администрации Трампа политически мотивированное решение.

Трамп готовится к Третьей мировой

Повышение пошлин против стран всего мира может сигнализировать о том, что Трамп готовится к войне.

Эксперт рынка труда Сергей Марченко объясняет логику новых тарифов Трампа. Он напоминает, что торговый дефицит США существует десятилетиями, а госдолг не обнуляется с 1830-х годов.

Марченко отмечает, что смысл высоких пошлин состоит в том, чтобы спровоцировать другие страны на аналогичные меры.

Несмотря на парадоксальность, такая стратегия должна заставить американские компании сосредоточиться на внутреннем рынке и вернуть производство в США.

Марченко считает, что главная цель администрации Трампа — реиндустриализация страны. В частности, желание освободиться от зависимости партнеров.

По мнению эксперта, свой близок к Третьей мировой, что является стратегическим интересом Украины.

«Ибо пока против варварской половины мира воюем мы одни. Было бы хорошо разделить эту ношу с другими государствами», — подытожил аналитик.

Напомним, ранее Трамп сообщал, что введенные тарифы уже приносят эффект.

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