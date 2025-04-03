Трамп приближается к импичменту: украинский дипломат объяснил почему

Дональд Трамп оказался под давлением международного сообщества / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп своей политикой приближает себя к импичменту.

Об этом заявил украинский дипломат Роман Бессмертный в интервью OBOZ.UA.

“Каждый его следующий шаг лишь усугубляет ситуацию. Китай, Япония и Южная Корея уже объединились, чтобы нарабатывать общую политику в ответ на таможенно-тарифные инициативы Трампа”, — объяснил Бессмертный.

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Кроме того, политика Трампа открыто критикуется мировыми лидерами. Премьер-министр Гренландии отказал президенту США, а новый премьер Канады Марк Карни заявил, что его страна не позволит Трампу диктовать свои условия.

Бессмертный отмечает, что затрагивая Канаду, Трамп конфликтует с Рокфеллерами — одной из самых влиятельных семей в мире.

“Он этого не понимает. Его предупреждают, но он все равно лезет вперед. И это может стоить ему должности”, — заявил дипломат.

Отдельно эксперт упомянул и о России, подчеркнув, что Владимир Путин “разбирает Трампа на запчасти”.

“Россия уже давно утопила его своими отказами, например, по “первопричинам“. Они говорят ему забирать свои бумажки — им это не нужно. Им нужно нечто большее, чем прекращение огня”, — отметил Бессмертный.

По его мнению, положение Трампа будет только ухудшаться, а процесс импичмента становится все более реальным сценарием для США.

Напомним, по словам эксперта рынка труда, блогера Сергея Марченко, президент США Дональд Трамп повышает пошлины против стран всего мира, потому что готовится к реальной войне.