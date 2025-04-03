ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
599
Время на прочтение
1 мин

Андрей Шевченко проиграл выборы в Исполком УЕФА

Президент УАФ не смог избраться в Исполком УЕФА.

Автор публикации
Максим Приходько Максим Приходько
Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / © Associated Press

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко проиграл выборы в Исполком УЕФА.

Процедура выборов кандидатов в Исполнительный комитет состоялась во время 49-го Конгресса УЕФА в сербском Белграде.

По итогам голосования Шевченко получил 15 голосов стран-ассоциаций УЕФА и занял четвертое место среди пяти кандидатов. Этого оказалось мало для избрания в Исполком на двухлетний срок.

На двухлетний срок в Исполком УЕФА избрали двух новых членов. Ими стали Абал Рафаэль Лузан (Испания) и Моше Зуарес (Израиль).

Также на четырехлетний срок были избраны или переизбраны: Габриэле Гравина (Италия), Мариан Кустич (Хорватия), Ари Лахти (Финляндия), Армен Меликбекян (Армения), Фрэнк Пау (Нидерланды), Айвар Полак (Эстония), Ханс-Йоахим Ватцке (Германия).

Ранее сообщалось, что УЕФА почтил память экс-футболиста сборной России, которого на войне ликвидировали ВСУ.

Дата публикации
Количество просмотров
599
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie