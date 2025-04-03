Андрей Шевченко / © Associated Press

Реклама

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко проиграл выборы в Исполком УЕФА.

Процедура выборов кандидатов в Исполнительный комитет состоялась во время 49-го Конгресса УЕФА в сербском Белграде.

По итогам голосования Шевченко получил 15 голосов стран-ассоциаций УЕФА и занял четвертое место среди пяти кандидатов. Этого оказалось мало для избрания в Исполком на двухлетний срок.

Реклама

На двухлетний срок в Исполком УЕФА избрали двух новых членов. Ими стали Абал Рафаэль Лузан (Испания) и Моше Зуарес (Израиль).

Также на четырехлетний срок были избраны или переизбраны: Габриэле Гравина (Италия), Мариан Кустич (Хорватия), Ари Лахти (Финляндия), Армен Меликбекян (Армения), Фрэнк Пау (Нидерланды), Айвар Полак (Эстония), Ханс-Йоахим Ватцке (Германия).

Ранее сообщалось, что УЕФА почтил память экс-футболиста сборной России, которого на войне ликвидировали ВСУ.