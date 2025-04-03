Андрій Шевченко / © Associated Press

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Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко програв вибори до Виконкому УЄФА.

Процедура виборів кандидатів до Виконавчого комітету відбулася під час 49-го Конгресу УЄФА в сербському Белграді.

За підсумками голосування Шевченко отримав 15 голосів країн-асоціацій УЄФА і посів четверте місце серед п'яти кандидатів. Цього виявилося замало для обрання до Виконкому на дворічний термін.

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На дворічний термін до Виконкому УЄФА обрали двох нових членів. Ними стали Абал Рафаель Лузан (Іспанія) та Моше Зуарес (Ізраїль).

Також на чотирирічний термін були обрані або переобрані: Габріеле Гравіна (Італія), Маріян Кустич (Хорватія), Арі Лахті (Фінляндія), Армен Мелікбекян (Вірменія), Френк Пау (Нідерланди), Айвар Полак (Естонія), Ганс-Йоахім Вацке (Німеччина).

Раніше повідомлялося, що УЄФА вшанував пам'ять ексфутболіста збірної Росії, якого на війні ліквідували ЗСУ.