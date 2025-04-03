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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Андрій Шевченко програв вибори до Виконкому УЄФА

Президент УАФ не зміг обратися до Виконкому УЄФА.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Андрій Шевченко

Андрій Шевченко / © Associated Press

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко програв вибори до Виконкому УЄФА.

Процедура виборів кандидатів до Виконавчого комітету відбулася під час 49-го Конгресу УЄФА в сербському Белграді.

За підсумками голосування Шевченко отримав 15 голосів країн-асоціацій УЄФА і посів четверте місце серед п'яти кандидатів. Цього виявилося замало для обрання до Виконкому на дворічний термін.

На дворічний термін до Виконкому УЄФА обрали двох нових членів. Ними стали Абал Рафаель Лузан (Іспанія) та Моше Зуарес (Ізраїль).

Також на чотирирічний термін були обрані або переобрані: Габріеле Гравіна (Італія), Маріян Кустич (Хорватія), Арі Лахті (Фінляндія), Армен Мелікбекян (Вірменія), Френк Пау (Нідерланди), Айвар Полак (Естонія), Ганс-Йоахім Вацке (Німеччина).

Раніше повідомлялося, що УЄФА вшанував пам'ять ексфутболіста збірної Росії, якого на війні ліквідували ЗСУ.

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