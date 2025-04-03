Трамп наближається до імпічменту: український дипломат пояснив чому

Дональд Трамп опинився під тиском міжнародної спільноти / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп своєю політикою наближає себе до імпічменту.

Про це заявив український дипломат Роман Безсмертний в інтерв’ю OBOZ.UA.

“Кожен його наступний крок лише погіршує ситуацію. Китай, Японія і Південна Корея вже об’єдналися, щоб напрацьовувати спільну політику у відповідь на митно-тарифні ініціативи Трампа”, — пояснив Безсмертний.

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Крім того, політику Трампа відкрито критикують світові лідери. Прем’єр-міністр Гренландії відмовив президенту США, а новий прем’єр Канади Марк Карні заявив, що його країна не дозволить Трампу диктувати свої умови.

Безсмертний наголошує, що зачіпаючи Канаду, Трамп конфліктує з Рокфеллерами — однією з найвпливовіших сімей у світі.

“Він цього не розуміє. Його попереджають, але він однаково лізе вперед. І це може коштувати йому посади”, — заявив дипломат.

Окремо експерт згадав і про Росію, наголосивши, що Володимир Путін “розбирає Трампа на запчастини”.

“Росія вже давно втопила його своїми відмовами, наприклад, щодо “першопричин”. Вони кажуть йому забирати свої папірці — їм це не потрібно. Їм потрібно щось більше, ніж припинення вогню”, — зазначив Безсмертний.

На його думку, становище Трампа лише погіршуватиметься, а процес імпічменту стає дедалі реальнішим сценарієм для США.

Нагадаємо, за словами експерта ринку праці, блогера Сергія Марченка, президент США Дональд Трамп підвищує мита проти країн усього світу, бо готується до реальної війни.