Рубио ответил, останутся ли США в составе НАТО

Государственный секретарь США Марк Рубио / © Associated Press

Реклама

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США планирует и дальше оставаться в НАТО.

Об этом Рубио заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО, передает «Европейская правда».

«Президент США четко дал понять, что он поддерживает НАТО, и мы планируем оставаться в НАТО», — отметил Рубио.

Реклама

Американский политик вспомнил о недавней гибели четырех американских солдат во время учений в Литве,

«Это напоминает нам, что США — в НАТО», — добавил госсекретарь США.

Рубио считает, что для эффективной работы НАТО с США в составе другие участники Альянса должны приложить больше усилий, в частности, увеличить расходы на оборону. Политик назвал это взаимовыгодным обменом между союзниками.

«Нам нужно, чтобы НАТО становилось более жизнеспособным. Единственный путь, чтобы Альянс стал сильнее и жизнеспособнее — из-за усиления (оборонных, — Ред.) способностей… Мы приоритизируем оборону и рассчитываем на то же», — заявил Рубио.

Напомним, Трамп объявил чрезвычайное положение в США.