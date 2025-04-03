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Рубио ответил, останутся ли США в составе НАТО
США требуют от других членов Североатлантического союза большего вклада в оборону.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США планирует и дальше оставаться в НАТО.
Об этом Рубио заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО, передает «Европейская правда».
«Президент США четко дал понять, что он поддерживает НАТО, и мы планируем оставаться в НАТО», — отметил Рубио.
Американский политик вспомнил о недавней гибели четырех американских солдат во время учений в Литве,
«Это напоминает нам, что США — в НАТО», — добавил госсекретарь США.
Рубио считает, что для эффективной работы НАТО с США в составе другие участники Альянса должны приложить больше усилий, в частности, увеличить расходы на оборону. Политик назвал это взаимовыгодным обменом между союзниками.
«Нам нужно, чтобы НАТО становилось более жизнеспособным. Единственный путь, чтобы Альянс стал сильнее и жизнеспособнее — из-за усиления (оборонных, — Ред.) способностей… Мы приоритизируем оборону и рассчитываем на то же», — заявил Рубио.
Напомним, Трамп объявил чрезвычайное положение в США.