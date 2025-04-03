Зачем коммунальщики поливают кусты и деревья в дождь

Полив во время дождя// фото: vechirniy.kyiv.ua

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Жители городов, в частности Киева, иногда могут наблюдать довольно необычную картину: коммунальные службы осуществляют полив зеленых насаждений — кустов, деревьев, газонов — именно тогда, когда идет дождь или только что закончился. Такое явление может вызвать недоумение и вопрос о целесообразности таких действий.

Как объясняют специалисты из «Киевзеленстроя», эта практика имеет вполне обоснованные причины, связанные с особенностями ухода за растениями, в частности, с внесением определенных видов удобрений.

Дело в том, что существует ряд удобрений, которые для своего эффективного усвоения корневой системой растений нуждаются в хорошо увлажненной почве. Дождь, который идет или только закончился, создает оптимальные условия для внесения таких подкармливающих веществ. Влажная почва способствует лучшему растворению гранул или жидких форм удобрений и их проникновению в корни, где они могут быть максимально эффективно использованы растениями. Таким образом, полив во время дождя или после него может быть не лишним увлажнением, а необходимым этапом в процессе подкормки зеленых насаждений.

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Весной с началом активного вегетационного периода растения нуждаются в значительном количестве макро- и микроэлементов для стимулирования роста новых побегов, листьев и формирования прочной корневой системы. Само весеннее внесение удобрений играет ключевую роль в обеспечении здорового развития городских зеленых насаждений. Оно помогает оптимизировать физические свойства почвы, улучшая ее структуру и водопроницаемость, что важно для дальнейшего роста и развития корней.

То есть, когда жители видят поливочные машины, работающие в городских зеленых зонах, таких как парки, скверы или вдоль дорог, во время дождя или сразу после него, это свидетельствует о том, что в цистернах этих машин находится не просто вода, а специальные жидкие удобрения. Именно этими питательными веществами коммунальные службы подпитывают деревья, кустарники и другие растения.