Навіщо комунальники поливають кущі та дерева на дощ

Полив під час дощу // фото: vechirniy.kyiv.ua

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Жителі міст, зокрема Києва, іноді можуть спостерігати досить незвичайну картину: комунальні служби здійснюють поливання зелених насаджень — кущів, дерев, газонів — саме тоді, коли йде дощ або щойно скінчився. Таке явище може викликати здивування та запитання щодо доцільності таких дій.

Як пояснюють фахівці з «Київзеленбуду», ця практика має цілком обґрунтовані причини, пов’язані з особливостями догляду за рослинами, зокрема, із внесенням певних видів добрив.

Річ в тім, що існує низка добрив, які для свого ефективного засвоєння кореневою системою рослин потребують добре зволоженого ґрунту. Дощ, що йде або щойно закінчився, створює оптимальні умови для внесення таких підживлювальних речовин. Вологий ґрунт сприяє кращому розчиненню гранул або рідких форм добрив та їхньому проникненню в коріння, де вони можуть бути максимально ефективно використані рослинами. Таким чином, поливання під час дощу або після нього може бути не зайвим зволоженням, а необхідним етапом у процесі підживлення зелених насаджень.

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Навесні з початком активного вегетаційного періоду рослини потребують значної кількості макро- та мікроелементів для стимулювання зростання нових пагонів, листя та формування міцної кореневої системи. Саме весняне внесення добрив відіграє ключову роль у забезпеченні здорового розвитку міських зелених насаджень. Воно допомагає оптимізувати фізичні властивості ґрунту, покращуючи його структуру та водопроникність, що важливо для подальшого зростання та розвитку коренів.

Отже, коли жителі бачать поливальні машини, що працюють у міських зелених зонах, таких як парки, сквери або вздовж доріг, під час дощу або одразу після нього, це свідчить про те, що у цистернах цих машин перебуває не просто вода, а спеціальні рідкі добрива. Саме цими поживними речовинами комунальні служби живлять дерева, чагарники та інші рослини.