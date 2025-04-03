Рубіо відповів, чи залишаться США у складі НАТО

Державний секретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США планує і надалі залишатися в НАТО.

Про це Рубіо заявив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО, передає «Європейська правда».

«Президент США чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО, і ми плануємо лишатися в НАТО», — зазначив Рубіо.

Реклама

Американський політик згадав про недавню загибель чотирьох американських солдатів під час навчань у Литві,

«Це нагадує нам, що США — у НАТО», — додав держсекретар США.

Рубіо вважає, що для ефективної роботи НАТО зі США у складі інші учасники Альянсу мають докласти більше зусиль — зокрема, збільшити витрати на оборону. Політик назвав це взаємовигідним «обміном» між союзниками.

«Нам треба, щоб НАТО ставав більш життєздатним. Єдиний шлях, щоб Альянс став сильнішим і більш життєздатним — через посилення (оборонних, — Ред.) спроможностей… Ми пріоритизуємо оборону і розраховуємо на те саме», — заявив Рубіо.

Нагадаємо, Трамп оголосив надзвичайний стан у США.