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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Рубіо відповів, чи залишаться США у складі НАТО

США вимагають від інших членів Альянсу більшого внеску в оборону.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США планує і надалі залишатися в НАТО.

Про це Рубіо заявив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО, передає «Європейська правда».

«Президент США чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО, і ми плануємо лишатися в НАТО», — зазначив Рубіо.

Американський політик згадав про недавню загибель чотирьох американських солдатів під час навчань у Литві,

«Це нагадує нам, що США — у НАТО», — додав держсекретар США.

Рубіо вважає, що для ефективної роботи НАТО зі США у складі інші учасники Альянсу мають докласти більше зусиль — зокрема, збільшити витрати на оборону. Політик назвав це взаємовигідним «обміном» між союзниками.

«Нам треба, щоб НАТО ставав більш життєздатним. Єдиний шлях, щоб Альянс став сильнішим і більш життєздатним — через посилення (оборонних, — Ред.) спроможностей… Ми пріоритизуємо оборону і розраховуємо на те саме», — заявив Рубіо.

Нагадаємо, Трамп оголосив надзвичайний стан у США.

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