США більше не фінансують програму пошуку викрадених Росією українських дітей — Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила діяльність програми відстеження викрадених Росією українських дітей, якою займався Єльський університет, і більше не фінансує її.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами у Флориді в п’ятницю, 28 березня.

«Програма не працює, вона не фінансується. Вона була частиною скорочень, які були зроблені», — сказав очільник американського Держдепу.

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Водночас він уточнив, що всі дані, які були зібрані під час реалізації програми Ukraine Conflict Observatory щодо злочинів держави-агресорки, збережено.

«Ми забезпечили безпеку даних і гарантували, що вони в нас є і можуть бути передані будь-яким відповідним органам, і ми надамо звіт Конгресу», — додав Рубіо.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Держдепартамент США надасть короткострокове фінансування програмі Ukraine Conflict Observatory, яка займається відстеженням викрадених Росією українських дітей.