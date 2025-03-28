Тімоті Снайдер і ще два професори тікають зі США: яка причина

Тімоті Снайдер / © скриншот з відео

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Відомий багатьом українцям історик зі США Тімоті Снайдер, який займається тематикою Східної Європи, та його колеги Марсі Шор і Джейсон Стенлі покидають Єльський університет і переїжджають до Канади на тлі політичної ситуації у Штатах.

Про це повідомляє Yale Daily.

Троє відомих критиків президента Дональда Трампа залишають факультет Єльського університету — і Сполучені Штати — через напади на вищу освіту, щоб зайняти посади в університеті Торонто восени 2025 року.

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Професори історії Тімоті Снайдер і Марсі Шор оголосили про переїзд до Канади у листопаді 2024 року у період виборів президента США. Снайдер і Шор спеціалізуються на історії Східної Європи, і кожен проводить паралелі між фашистськими режимами, які вони вивчали, і нинішньою адміністрацією Трампа.

Марсі Шор і Тімоті Снайдер / Фото з Facebook-сторінки Марсі Шор

Нещодавно до них приєднався професор Джейсон Стенлі.

Стенлі, який вивчає фашизм, залишає США, щоб через поточну політичну обстановку, яка, на його думку, ставить Штати під загрозу стати «фашистською диктатурою».

Він сказав Guardian, що вирішив переїхати після того, як побачив, як Колумбійський університет реагує на політичні нападки Трампа. Йдеться про те, що адміністрація Трампа погрожувала депортувати двох студентів-протестувальників з Колумбійського університету і відкликала 400 мільйонів доларів, виділених на наукові дослідження. Навчальний заклад погодився задовольнити низку вимог Білого дому.

Професор Джейсон Стенлі / © Guardian

Після відходу Шор та Снайдера викладачам Єльського університету бракуватиме двох найвидатніших учених Східної Європи. Хоча наукова робота Стенлі не була зосереджена на регіоні, він коментував і писав про війну в Україні та читав курс у Київській школі економіки в Україні влітку 2024 року.

«Коли дослідники авторитаризму та фашизму залишають університети США через погіршення політичної ситуації тут, ми повинні справді хвилюватися», — каже американська журналістка Ніколь Ганна-Джонс.

Раніше повідомлялося, що у США загадково померла прокурорка, яка викривала злочини РФ.

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