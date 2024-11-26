Хто насправді стримує Третю світову війну: гучна стаття Тімоті Снайдера

Путін погрожує ядерною війною майже три роки, але ці заяви не сприймають серйозно навіть самі росіяни.

Кремлівський диктатор Володимир Путін усе більше намагається залякати світ ядерною війною, щоб викликати паніку та змусити українців скласти зброю. Але ті, хто вірить у його погрози, лише роблять його сильнішим і фактично наближають Третю світову війну.

Таку думку висловив американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер у своїй статті "Третя світова війна? Допоможімо тим, хто її стримує".

Обґрунтований страх чи саморуйнівна паніка

Щоб пояснити ризики початку Третьої світової війни, історик порівняв їх зі "спаленим містом".

За його словами, було б погано, якби згоріло місто, в якому ви живете. І боятися спалення міста – це "обґрунтований страх". Але коли спалахнув будинок вашого сусіда, зовсім недоречно звинувачувати в займанні пожежників і заважати їхнім діям, організувавши протест на під'їзді до будинку, що палає. Така поведінка є саморуйнівною панікою.

"Було б погано, якби почалася Третя світова війна. Це обґрунтований страх. Коли українці чинять опір Росії, вони роблять усі сценарії такої катастрофи [Третьої світової війни – ред.] менш імовірними. В масштабах нашого світу українці – це пожежники. Немає сенсу звинувачувати їх у вторгненні РФ або заважати їм виконувати свою роботу. Це вже не страх, а саморуйнівна паніка. Істерія лише робить Третю світову війну ймовірнішою", – наголосив Снайдер.

Ймовірні сценарії Третьої світової війни

На думку Тімоті Снайдера, найімовірнішими є три сценарії Третьої світової війни:

ескалація звичайної війни в Європі;

ескалація звичайної війни в Тихоокеанському регіоні;

поширення ядерної зброї.

Історик впевнений, що опір українців стримує розвиток будь-якого з цих сценаріїв і "робить решту світу безпечнішою".

"Ці сценарії Третьої світової війни не реалізувалися, тому що українці йдуть на ризик", – підкреслив професор.

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Він нагадав, що після закінчення Другої світової війни найпоширенішою версією наступного глобального збройного конфлікту була війна в Європі внаслідок вторгнення Москви.

"Це вторгнення відбулося. Завдяки Україні війна, що триває зараз, обмежилася однією країною – їхньою власною. Росія вдерлася до України без провокацій 2014 року, а потім розширила масштаб вторгнення 2022-го. Попри переважну більшість прогнозів, Україна встояла… Але це настільки величезне досягнення, що ми схильні не помічати його", – написав Снайдер.

Поклоніння "великим людям" створює велику небезпеку

На думку Снайдера, істерія призводить до "поклоніння великій сильній особистості", а люди, які зараз поширюють істерію про Третю світову війну, діляться на тих, хто вірить у "великого сильного Путіна" чи "великого сильного Трампа".

Перші слухають ядерні погрози кремлівського диктатора й хочуть примусити українців здатися, що робить Третю світову війну ймовірнішою. Але Путін майже безперервно погрожує ядерною зброєю від початку повномасштабного вторгнення до України, і вже навіть у РФ припинили сприймати це серйозно.

Ті ж, хто вірить у великого сильного Трампа, очікують від нього якогось швидкого та простого рішення всіх проблем. Наприклад, здійснення його фантазії про "закінчення війни за 24 години".

"Як ми бачимо, це була нісенітниця. Трамп не має влади, щоб змусити росіян припинити війну, так само як і не має влади, щоб змусити українців припинити опір. Росіяни сподіваються схилити Трампа до припинення постачання зброї Україні, що полегшило б їм війну, але не припинило б її. Для цього вони намагаються нагнітати американську істерію щодо ризику початку Третьої світової війни", – пояснив історик.

Не заважайте українцям

Американський професор закликав не плутати реальну війну в Україні з телевізійним шоу чи подкастом та усвідомити, що роблять українці для всього світу.

"Українці взяли титанічно складну ситуацію і зробили її максимально легкою для нас. Своїм опором вони всіляко зміцнили нашу національну безпеку. Їхня мужність дає нам можливість обирати боягузтво. Але нав'язувати свою істерію мужнім людям, які зміцнюють нашу безпеку, – це найнебезпечніше, що ми можемо зробити", – зауважив Снайдер.

Історик додав, що ніхто у здоровому глузді не хоче, щоб почалася Третя світова війна. Тож не варто заважати людям, які її стримують, чи відмовляти їм у підтримці.

Нагадаємо, за словами ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, після безпосереднього залучення військових КНДР у війну проти України можна цілком точно вважати, що 2024 року розпочалася Третя світова війна.

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