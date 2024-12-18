Скільки ще протримається Росія: прогноз професора Єльського університету

Для того, щоб Росія зазнала поразки, європейці та північноамериканці повинні постачати Україні більше, ніж зараз.

Американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер висловив думку, що поразка Росії можлива на полі бою протягом наступного року чи трохи більше.

Про це він розповів в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".

"Максимально досяжний сценарій – це поразка Росії. І я гадаю, що Росія може бути переможена. Можливо, не наступного тижня чи наступного місяця, але приблизно за рік чи трохи більше цього можна досягнути. Я думаю, що російська економіка може протриматися ще близько року, але не набагато довше. Проте для того, щоб Росія зазнала поразки, європейці та північноамериканці повинні постачати Україні більше, ніж зараз", – наголосив він.

Снайдер також зазначив, що для існування України необов’язково повертати всі окуповані території, однак необхідно зберегти суверенітет.

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"Мінімально достатній сценарій – це угода, яка збереже український суверенітет. Тобто для того, щоб Україна існувала, їй не обов’язково контролювати всю свою територію. Однак для того, щоб існувати, вона повинна контролювати свою внутрішню і зовнішню політику", – заявив історик.

Для реалізації цього сценарію Україна потребує сильної армії та міжнародної підтримки.

"Українська армія може бути настільки великою, наскільки українці хочуть. Що українська армія може брати зброю у будь-кого на власний розсуд. Що українці можуть приєднатися до будь-якого союзу, до якого вони хочуть приєднатися. І разом із цим відбудеться вступ України до ЄС протягом, скажімо, п’яти років", – додав він.

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Снайдер підсумував, що мінімум, необхідний для України, – це збереження суверенітету та перспектива приєднання до Європейського Союзу. Усе, що менше цього, вчений назвав поразкою, яка може поставити під загрозу існування країни.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах Америки вважають, що той обсяг військової допомоги, яку надає адміністрація президента США Джо Байдена, має забезпечити потреби України до кінця 2025 року.