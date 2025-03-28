Тимоти Снайдер и еще два профессора бегут из США: какая причина

Тимоти Снайдер / © скриншот с видео

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Известный многим украинцам историк из США Тимоти Снайдер, занимающийся тематикой Восточной Европы, и его коллеги Марси Шор и Джейсон Стэнли покидают Йельский университет и переезжают в Канаду на фоне политической ситуации в Штатах.

Об этом сообщает Yale Daily.

Три известных критика президента Дональда Трампа покидают факультет Йельского университета — и Соединенные Штаты — из-за нападений на высшее образование, чтобы занять должности в университете Торонто осенью 2025 года.

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Профессора истории Тимоти Снайдер и Марси Шор объявили о переезде в Канаду в ноябре 2024 года в период выборов президента США. Снайдер и Шор специализируются на истории Восточной Европы, и каждый проводит параллели между изучаемыми ими фашистскими режимами и нынешней администрацией Трампа.

Марси Шор и Тимоти Снайдер / Фото с Facebook-страницы Марси Шор

Недавно к ним присоединился профессор Джейсон Стэнли.

Стэнли, изучающий фашизм, покидает США, чтобы из-за текущей политической обстановки, которая, по его мнению, ставит Штаты под угрозу стать «фашистской диктатурой».

Он сказал Guardian, что решил переехать после того, как увидел, как Колумбийский университет реагирует на политические нападки Трампа. Речь идет о том, что администрация Трампа угрожала депортировать двух студентов-протестировщиков из Колумбийского университета и отозвала 400 миллионов долларов, выделенных на научные исследования. Учебное заведение согласилось удовлетворить ряд требований Белого дома.

Профессор Джейсон Стэнли / © Guardian

После ухода Шор и Снайдера преподавателям Йельского университета не хватит двух выдающихся ученых Восточной Европы. Хотя научная работа Стэнли не была сосредоточена на регионе, он комментировал и писал о войне в Украине и читал курс в Киевской школе экономики Украины летом 2024 года.

«Когда исследователи авторитаризма и фашизма покидают университеты США из-за ухудшения политической ситуации здесь мы должны действительно волноваться», — говорит американская журналистка Николь Ханна-Джонс.

Ранее сообщалось, что в США загадочно скончалась прокурорка, разоблачавшая преступления РФ.

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