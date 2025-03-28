Чому Трамп так любить Путіна: дипломат назвав декілька причин

Трамп і Путін зараз дуже лестять одне одному / © ТСН.ua

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Адміністрація Трампа дуже прихильно ставиться до Росії.

Чому так сталося і з цим пов’язана така прихильність, пояснив відомий український дипломат, в.о. міністра закордонних справ України в лютому-червні 2014 року, експосол у Польщі Андрій Дещиця в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

«Це добре питання. Якщо б ми знали відповідь, тоді б ми знали ключ, як повернути адміністрацію Трампа в сторону прихильності до України. Я думаю, що все ж таки тут є кілька складових, які збігаються. Це, по-перше, як виглядає вже зараз, що Трамп хоче мати на міжнародній арені партнера, якого він визнає сильним, великим, і чомусь в його голові це є Росія і Путін. І тому з ним він може домовлятися», — розмірковує Дещиця.

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Дипломат зауважив що Трамп і Путін зараз дуже лестять одне одному і закидають компліментами.

Just бізнес

«Це означає, що вони закидають, заграють між собою. Це одне. Тобто він хоче спілкуватися з великим», — каже експосол.

Дещиця припускає, що американці зараз думають з точку зору бізнесу, і отримати вигідні для себе результати від перемир’я чи завершення війни.

«І цей бізнес може бути, по-перше, відновлення бізнес-контактів і співпраці з Росією, і зароблення грошей в Росії. Друге, це спроба визначити Україну і надра України. При нагоді ще це ми можемо зробити», — каже дипломат.

Нобелівська премія миру

Крім того, Дещиця нагадує, що Трамп дуже хоче отримати Нобелівську премію миру і неодноразово говорив про це у найближчому колі.

«Для нього завершення війни — це Нобелівська премія миру. І він таким чином хоче загравати, грати з Росією заради того, щоб в тому числі і це отримати», — каже експосол.

Як не дивно — Гренландія

Ще один момент, небезпечний для світового порядку — це те, що якщо Трамп визнає право Росії на українські території, то це дає йому якусь моральну підставу, наприклад зайняти Гренландію, каже Дещиця.

«Якщо Росія може це зробити, то ми також можемо зайняти Гренландію. Але це вже є відкриття схильки Пандори і досить небезпечна ситуація у всьому світі. Жарти жартами, а ви знаєте, таке враження, що зібралися два картографи і два історики, значить, носяться з картами, які хоч там сто річ, і Путін, пам’ятається, він вчора, напевно, говорив про те, що колись там Сполучені Штати претендували на Гренландію, він фактично ще раз полестив Трампу», — зазначає дипломат.

Загроза «розподілу» світу між могутніми державами

Дещиця попереджає, що такі тенденції загрожують новому розподілу світу.

«Це те, що було в Мюнхені в 1938 році. Зібралися там кілька лідерів, і, ну, давайте, щоб було спокійно, тихо, поділимо, визнаємо, що Німеччина може зайняти Чехію. Але потім чим це все закінчилося? Ми повинні пам’ятати про цей урок. Мені здається, що Європа зараз про цей урок пам’ятає. Бо це приблизно такий сценарій, як ми бачимо зараз», с наводить історичну аналогію експосол.

Він не виключає, що наступним кроком з боку Путіна буде заява, що США мають право на Гренландію, чи Канаду. А це означає, що Китай може мати право на Тайвані.

«Це означає, що якісь, скажімо, країни в Африканському континенті можуть між собою також воювати. Чи той самий Ірак, Іран, Сирія. Знову ж таки, досить невизначена ситуація, нестабільна ситуація, яка може розгорнутися непередбачуваністю. І це досить, я б сказав, тривожний сигнал, оці загравання між Трампом і Путіним», — підсумував Андрій Дещиця.

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Домовленість з Путіним: як Трамп хоче закінчити війну і почати нову? НАЖИВО З АНДРІЄМ ДЕЩИЦЕЮ

Раніше в Британії заявили, що Трамп дає Путіну "занадто багато".

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