Торгова війна Трампа: чи опиниться Україна під ударом

Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита / © Getty Images

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Американський президент Дональд Трамп запровадив мита майже на всі товари, що імпортуються в США.

Нові тарифи для низки країн по всьому світу набудуть чинності 9 квітня, що може призвести до серйозних зрушень у світовій економіці.

Це рішення вже викликало хвилю обурення серед торгових партнерів США, зокрема у Євросоюзі.

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До списку країн, до яких застосовуватимуться нові тарифи увійшла й Україна.

Який вплив матимуть нові мита Трампа на країну — дізнавайся ТСН.ua.

«День визволення у США»

У середу, 2 квітня Дональд Трамп оголосив про введення широкого пакету мит на імпорт, назвавши це «Днем визволення» для американської економіки.

Трамп зазначив, що ця акція звільнить США від залежності від іноземних товарів. Окрім того, це своєрідний крок до відродження місцевої промисловості.

Основні тарифи:

10% — базовий тариф для більшості країн.

34% — Китай.

20% — ЄС.

24% — Японія.

31% — Швейцарія.

10% — Великобританія.

32% — Тайвань.

26% — Індія.

46% — В’єтнам.

30% — ПАР.

Також Трамп оголосив про запровадження з 3 квітня 25% мита на всі автомобілі іноземного виробництва. Президент аргументував такий крок, як бажання усунити жахливий дисбаланс», який вплинув на «промислову базу» країни та поставив під загрозу національну безпеку.

Зокрема, він звинуватив попередні адміністрації у бездіяльності. За його словами, доходи від тарифів підуть на зниження податків та погашення держборгу.

«Ми дійсно можемо бути дуже багатими. Ми можемо бути набагато багатшими за будь-яку країну, в це навіть не віриться, але ми стаємо розумнішими», — сказав Трамп.

Як мита США вплинуть на Україну

У списку країн, для яких запроваджуються мита є й Україна. Для неї США запровадили тариф у 10%.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважив, що нові тарифи не матимуть великого негативного ефекту для України, зважаючи на невелику частину товарного експорту до США.

Проте, Гетьманцев вважає, що «попри різні суперечливі прогнози», на позитиви розраховувати не слід.

Політики попереджує, що глобальна торгівельна війна може серйозно вдарити по економіках ключових партнерів, зокрема ЄС, що може зменшити їхню підтримку для нашої країни.

«Вони будуть уповільнюватись. Отже, генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам. При цьому, уряди країн-партнерів вимушені будуть вмикати протекціонізм і не тільки щодо американських товарів. І ці протекціоністські заходи вже набагато істотніше вдарять по нас», — зауважив Гетьманцев.

Своєю чергою у Мінекономіки кажуть, що запроваджене США 10% мито на український експорт не є критичним.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко підкреслила, що для України діятиме загальне мито на 10%. Щодо держави немає якогось окремого вищого мита, як от щодо Молдови (31%) чи у ЄС (20%).

Свириденко переконана, якщо надалі не буде ніяких змін у тарифах, то американське мито вдарить в основному по малих виробниках.

Також вона заявила, що Міністерство працює над тим, щоб «для України були кращі умови».

Свириденко додала, що Україна експортує до США понад 600 різних категорій товарів. З них 65 видів продукції — на суму понад один мільйон доларів.

«Україна має, що запропонувати США як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни», — зауважила міністерка.

«Вікно можливостей»

Нардеп Ярослав Железняк зазначає, що нові мита США майже не позначаться на економіці України та її експортерах.

Нардеп зазначив, що Україна отримала відносно низький 10-відсотковий тариф, оскільки американський імпорт до нашої країни у п’ять разів перевищує український експорт до США, досягаючи майже трьох мільярдів доларів

Основними товарами українського експорту до Штатів залишаються металургійна продукція (хоча вже діють 25-відсоткові тарифи на сталь та алюміній, а також обмеження на труби), а також аграрна та харчова продукція, яка становить третину експорту і на яку також очікували тарифи з квітня.

«Це не катастрофа, особливо порівняно з умовами для інших країн — адже у Китаю, наприклад, тариф становить 54%», — додав народний депутат.

Железняк зазначає, що нові тарифи Трампа «відкривають вікно можливостей» для українських експортерів зайти на ринок ЄС.

Хто найбільше постраждає від «торгівельної війни»

Видання CNN називає рішення Трампа найбільшою політичною авантюрою з економікою США серед усіх сучасних президентів і безглуздою політичною ставкою, що піддає ризику економічні долі мільярдів людей.

Аналітики зазначають, що нові митні тарифи завдадуть більше шкоди «по малозабезпечених американцях, ніж по багатих друзях Трампа».

Своєю чергою економісти попереджають, що тепер жити важче буде всім, зокрема американцям, які й заплатять запроваджений Трампом податок на імпорт.

CNN зауважує, що серед країн, які потрапили під тарифи, навіть віддалені безлюдні острови Херд і «Макдональд» біля Антарктиди.

ЄС та Китай вже засудили рішення США. Урсула фон дер Ляєн назвала його ударом по світовій економіці, але залишила двері для переговорів відкритими. Пекін вимагає скасувати тарифи, інакше — обіцяє відповідь.

Базовий тариф 10% стосується всіх, включаючи Україну, Австралію та Саудівську Аравію. Близько 60 країн, які США вважають «порушниками», отримають ще вищі спеціальні мита — їх розрахували за формулою «нечесної торгівлі».

Росії немає у списку

Серед країн, на які Дональд Трамп оголосив нові масштабні мита, не виявилося Росії.

Таке рішення викликало хвилю обурення у суспільства.

У Білому домі пояснили відсутність РФ у списку тим, що діючі санкції майже повністю припинили торгівлю між країнами, передає видання Newsweek.

Проте факти показують, що обсяги торгівлі США з Росією все ще перевищують показники таких країн як Маврикій чи Бруней, які потрапили під нові обмеження.

Рішення викликало різку реакцію. Антитрампівська організація Lincoln Project іронічно зазначила у соцмережах про відсутність РФ у списку.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол назвав ситуацію обурливою, а аналітики висловили припущення про можливу спробу Трампа залицятися до Путіна.

На тлі зростаючого тиску на Москву через гальмування мирних переговорів, 50 американських сенаторів вже запропонували радикальні заходи проти РФ, зокрема 500-відсоткові мита на країни, які купують російські енергоносії, та додаткові санкції.

Хоча міністерство фінансів США наполягає на мінімальному рівні торгівлі з Росією, багато експертів і політиків вбачають у діях адміністрації Трампа політично мотивоване рішення.

Трамп готується до Третьої світової

Підвищення мита проти країн всього світу, може сигналізувати про те, що Трамп готується до війни.

Експерт ринку праці Сергій Марченко пояснює логіку нових тарифів Трампа. Він нагадує, що торговий дефіцит США існує десятиліттями, а держборг не обнулявся з 1830-х років.

Марченко зауважує, що сенс високих мит полягає у тому, щоб спровокувати інші країни на аналогічні заходи.

Попри парадоксальність, така стратегія має змусити американські компанії зосередитись на внутрішньому ринку та повернути виробництво до США.

Марченко вважає, що головна мета адміністрації Трампа — реіндустріалізація країни. Зокрема, бажання звільнитися від залежності партнерів.

На думку експерта, свій наближається до Третьої світової, що є стратегічним інтересом України.

«Бо поки що проти варварської половини світу воюємо ми одні. Було б непогано розділити цю ношу з іншими державами», — підсумував аналітик.

Нагадаємо, раніше Трамп повідомляв, що запроваджені тарифи вже приносять ефект.

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