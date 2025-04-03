Трамп попався на брехні про потребу у митах: аналіз WP

Президент США Дональд Трамп тримає підписаний указ під час заходу з оголошення нових тарифів / © Associated Press

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Принаймні частина аргументів, якими президент США Дональд Трамп виправдовував запровадження мит на увесь імпорт до країни, були хибними чи відверто неправдивими.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зокрема, видання навело заяву Трампа про те, що «роками працьовиті американські громадяни були змушені сидіти осторонь, доки інші країни ставали багатими та могутніми, багато в чому за наш рахунок».

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Насправді ж, вказали журналісти, США — ані бідна, ані слабка країна. У Сполучених Штатів найбільший ВВП на душу населення серед усіх великих країн, включно із державами Західної Європи.

Також Трамп стверджував, що США стягують з інших країн лише тариф у 2,4% на мотоцикли. Водночас Таїланд та інші країни стягують значно вищі відсотки: 60%, Індія — 70%, В’єтнам — 75%, а інші навіть більше. За словами президента, до цього часу США протягом десятиліть стягували тариф у 2,5% на авто іноземного виробництва. Тоді як Євросоюз начебто стягує з американців понад 10% тарифів.

Автори статті вказали, що названі Трампом цифри є помилковими, а подекуди маніпулятивними. Так, Індія стягує мито у 50% на мотоцикли, а не 70%. І нещодавно ця країна оголосила про зниження до 40%. Щодо автомобілів, то США вже 50 років зберігають мито у 25% на імпортні пікапи. Це значно перевищує європейське мито на автомобілі.

«Toyota продає 1 мільйон іноземних автомобілів у США, а General Motors не продає [в Японії] майже жодного. Ford продає дуже мало. Жодній з наших компаній не дозволено виходити в інші країни», — заявив Трамп.

Цю частину промови американського лідера автори статті вважають маніпуляцією. Вони пояснили, що проблеми виробників США у Японії пов’язані не з адміністративними чи митними бар’єрами, а з повним нерозумінням японського ринку. Японські споживачі віддають перевагу компактним та економічним авто, тоді як США виготовляють величезні машини із ненажерливими двигунами.

«Якщо ви подивитися на Китай, я отримав сотні мільярдів доларів за свій термін», — заявив Трамп, маючи на увазі митні збори з китайських товарів за його першої президентської каденції.

Ця інформація є неправдою, стверджує видання. Відповідно до статистики, протягом першого президентського терміну Трампа американський бюджет на митах з китайського імпорту отримав лише 75 млрд дол. А ще, оскільки підприємці заклали ці мита у кінцеву вартість товару, фактично за все заплатили американські споживачі, а не китайські виробники. До того ж потім США довелося витратити 28 млрд дол. на допомогу постраждалим від втрати бізнесу фермерам, коли Китай помстився митами у відповідь.

Нагадаємо, 2 квітня Трамп запровадив мито на весь імпорт до США. Так, для всіх держав буде встановлено мито в розмірі щонайменше 10% практично на всі товари.