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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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2374
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Росіяни вдарили дроном по Харкову: що відомо про наслідки

Поранення дістала 26-річна жінка. Її шпиталізовано.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Повітряна тривога 3 квітня

Повітряна тривога в Харкові

Окупанти вдарили дроном по Салтівському району Харкова. Внаслідок падіння БпЛА, попередньо, постраждала молода жінка.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

«Лікарі надають необхідну допомогу», — додав він.

Раніше ворог атакував Харків пізно ввечері із застосуванням групи БпЛА "Гєрань-2" й завдав близько 14 ударів по Київському району міста.

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