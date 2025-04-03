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- Війна
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Росіяни вдарили дроном по Харкову: що відомо про наслідки
Поранення дістала 26-річна жінка. Її шпиталізовано.
Окупанти вдарили дроном по Салтівському району Харкова. Внаслідок падіння БпЛА, попередньо, постраждала молода жінка.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
«Лікарі надають необхідну допомогу», — додав він.
Раніше ворог атакував Харків пізно ввечері із застосуванням групи БпЛА "Гєрань-2" й завдав близько 14 ударів по Київському району міста.