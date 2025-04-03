Американським чиновникам у Китаї заборонили секс

Американським урядовцям у Кита\ заборонили деякі інтимні стосунки / © Associated Press

Реклама

Уряд США заборонив американським держслужбовцям і членам їхніх сімей, що працюють у Китаї, вступати в романтичні та сексуальні стосунки з китайськими громадянами.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників агентства, рішення було ухвалене в січні цього року послом США, що працював тоді в КНР, Ніколасом Бернсом.

Реклама

Заборона охоплює всі дипломатичні місії США в материковому Китаї, зокрема посольство в Пекіні та консульства в Гуанчжоу, Шанхаї, Шеньяні та Ухані, а також консульство в Гонконгу.

Виняток можливий для тих держслужбовців, які мали стосунки з китайськими громадянами до запровадження обмежень. Для цього вони повинні подати заявку на дозвіл, але якщо її буде відхилено, необхідно або розірвати стосунки, або залишити свою посаду.

Нова політика була доведена до відома американського персоналу в Китаї в усній та електронній формі, але публічного оголошення не було.

Причиною запровадження заборони стало посилення активності китайських спецслужб.

За даними американської розвідки, у Китаї активно використовується тактика, коли агент встановлює романтичні або сексуальні стосунки з метою отримання секретної інформації.

Відомо принаймні про два випадки, коли китайські агенти спокусили американських дипломатів у Китаї, каже колишній аналітик ЦРУ Пітер Меттіс.

«Міністерство держбезпеки Китаю готове використовувати будь-які людські зв’язки, які є у об’єкта, для збирання розвідданих», — зазначив він.

Як зазначає AP, повна заборона для держслужбовців на романтичні та сексуальні зв’язки з громадянами «недружньої» країни не застосовувалась США з часів холодної війни.

Нагадаємо, офіційний Пекін закликав Вашингтон негайно скасувати запроваджені мита на експорт китайських товарів. Інакше Китай пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів.