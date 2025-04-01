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Путін повідомив, що у Москві чекають на Сі Цзіньпіна — ЗМІ
Кремлівський очільник запросив “доброго друга” Сі до Москви на святкування 80-річчя Дня перемоги.
Голова КНР Сі Цзіньпін нібито має відвідати Росію з офіційним візитом, під час якого він візьме участь в урочистостях з нагоди 80-річчя Дня перемоги 9 травня.
Про це повідомив президент РФ Володимир Путін, передають пропагандистські російські ЗМІ та агентства.
«Хочу попросити вас передати дружній привіт голові КНР, моєму доброму другові пану Сі Цзіньпіну. Ми чекаємо його в Росії з нагоди 80-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні, у Другій Світовій. Ми разом відзначимо цей ювілей і перемогу над нацистською Німеччиною та перемогу над мілітаристською Японією», — сказав Путін під час зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ван І.
Кремлівський очільник пообіцяв «хорошу та насичену програму» китайському гостеві.
«Сподіваюся, це буде ще й окремий візит голови КНР. Він буде у нас основним гостем», — наголосив президент РФ.
Він зазначив, що планує обговорити із Сі Цзіньпіном стан двосторонніх відносин та взаємодію на міжнародних майданчиках, у тому числі ООН, ШОС та БРІКС.
«Ми хочемо висловити задоволення тим, як розвиваються наші відносини, у тому числі за прямої підтримки наших міністерств закордонних справ. Знаю, що у вас насичена програма візиту. Насамперед вона пов’язана з підготовкою приїзду до Росії голови КНР», — додав Путін.
Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп прагне завершити російсько-українську війну до Великодня, адже це має для нього важливе символічне значення.
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