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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Путін повідомив, що у Москві чекають на Сі Цзіньпіна — ЗМІ

Кремлівський очільник запросив “доброго друга” Сі до Москви на святкування 80-річчя Дня перемоги.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Голова КНР Сі Цзіньпін і Путін

Путін запросив Сі до Москви на святкування Дня перемоги 9 травня / © Associated Press

Голова КНР Сі Цзіньпін нібито має відвідати Росію з офіційним візитом, під час якого він візьме участь в урочистостях з нагоди 80-річчя Дня перемоги 9 травня.

Про це повідомив президент РФ Володимир Путін, передають пропагандистські російські ЗМІ та агентства.

«Хочу попросити вас передати дружній привіт голові КНР, моєму доброму другові пану Сі Цзіньпіну. Ми чекаємо його в Росії з нагоди 80-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні, у Другій Світовій. Ми разом відзначимо цей ювілей і перемогу над нацистською Німеччиною та перемогу над мілітаристською Японією», — сказав Путін під час зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ван І.

Кремлівський очільник пообіцяв «хорошу та насичену програму» китайському гостеві.

«Сподіваюся, це буде ще й окремий візит голови КНР. Він буде у нас основним гостем», — наголосив президент РФ.

Він зазначив, що планує обговорити із Сі Цзіньпіном стан двосторонніх відносин та взаємодію на міжнародних майданчиках, у тому числі ООН, ШОС та БРІКС.

«Ми хочемо висловити задоволення тим, як розвиваються наші відносини, у тому числі за прямої підтримки наших міністерств закордонних справ. Знаю, що у вас насичена програма візиту. Насамперед вона пов’язана з підготовкою приїзду до Росії голови КНР», — додав Путін.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп прагне завершити російсько-українську війну до Великодня, адже це має для нього важливе символічне значення.

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