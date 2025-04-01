Путін запросив Сі до Москви на святкування Дня перемоги 9 травня / © Associated Press

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Голова КНР Сі Цзіньпін нібито має відвідати Росію з офіційним візитом, під час якого він візьме участь в урочистостях з нагоди 80-річчя Дня перемоги 9 травня.

Про це повідомив президент РФ Володимир Путін, передають пропагандистські російські ЗМІ та агентства.

«Хочу попросити вас передати дружній привіт голові КНР, моєму доброму другові пану Сі Цзіньпіну. Ми чекаємо його в Росії з нагоди 80-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні, у Другій Світовій. Ми разом відзначимо цей ювілей і перемогу над нацистською Німеччиною та перемогу над мілітаристською Японією», — сказав Путін під час зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ван І.

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Кремлівський очільник пообіцяв «хорошу та насичену програму» китайському гостеві.

«Сподіваюся, це буде ще й окремий візит голови КНР. Він буде у нас основним гостем», — наголосив президент РФ.

Він зазначив, що планує обговорити із Сі Цзіньпіном стан двосторонніх відносин та взаємодію на міжнародних майданчиках, у тому числі ООН, ШОС та БРІКС.

«Ми хочемо висловити задоволення тим, як розвиваються наші відносини, у тому числі за прямої підтримки наших міністерств закордонних справ. Знаю, що у вас насичена програма візиту. Насамперед вона пов’язана з підготовкою приїзду до Росії голови КНР», — додав Путін.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп прагне завершити російсько-українську війну до Великодня, адже це має для нього важливе символічне значення.

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