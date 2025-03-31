Як Трамп може зробити дуже боляче Путіну: Клімкін назвав варіант

Як Трамп може покарати Путіна / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп, якщо захоче, може зробити Путіну «боляче» — запровадити вторинні санкції на нафту.

Про це заявив український дипломат, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю LIGAnet.

«Якщо ви подивитесь динаміку по нафтових цінах, в російському бюджеті закладена цифра в 69 доларів за бар. 69 з чимось. Я сьогодні не дивився котування, але минулого тижня вони були 58 з чимось всередині. Тобто 10 доларів на кожному баррелі в бюджетному плануванні Росія не добирає. І всі, хто серед американців зараз обговорюють санкції, вони прекрасно розуміють, що можна застосовувати різні історії і різні важелі», — каже дипломат.

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Він пояснив, що вторинні санкції на нафту є «найбільш болючими, найбільш швидкими і найбільш ефективними».

Що таке вторинні санкції на нафту?

«Це означає, що Трамп не може заборонити Росії вивозити нафту. Він же не може поставити авіаносці близько до російських портів. Теоретично може, але навряд. Але він може сказати китайцям, індусам і всім іншим: „Хочете купувати російську нафту — тоді я вас „грохну“, — каже Клімкін.

Зокрема, Трамп може закрити всі розрахунки по банках, які проводять розрахунки за російську нафту і запровадити санкції проти всіх, хто переробляє російську нафту.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити додаткові мита на російську нафту. Якщо він це зробить, ті, хто купуватиме нафту в Росії, не зможуть вести бізнес у Сполучених Штатах.

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