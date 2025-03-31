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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В якому стані російська економіка: Клімкін вказав, на що сподіваються в РФ

Інфляція падає, рубль зміцнюється. Проте це відбувається в умовах очікування припинення вогню.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Російська економіка

Економіка РФ / © Associated Press

В Росії в три рази за останні місяці падає інфляція, зміцнюється рубль, але економічна ситуація там покращується через очікування припинення вогню.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав про це в інтерв’ю Liganet.

«Якщо ви побачите цифри, навіть такі базові по російській економіці, то російська економіка дуже хоче просування вперед. Там суттєво падає інфляція в три рази за останні місяці. Там зміцнюється рубль. Там, власне, покращуються очікування. Але покращуються вони в очікуванні припинення вогню», — сказав Клімкін.

Водночас російська економіка перебуває під тиском.

«Це не означає, що вона сколапсує завтра чи післязавтра. Але тиск абсолютно очевидний», — додав Павло Клімкін.

Тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський впевнений, що загроза російської агресії існуватиме до того часу, поки на чолі Кремля залишається Володимир Путін або поки в Росії не вичерпаються людські та матеріальні ресурси.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 10 ХВИЛИН ТОМУ! Зеленський РОЗКРИВ деталі ПЕРЕМИР'Я з РФ, яке можливе ВЖЕ СЬОГОДНІ

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