Економіка Путіна скоро буде в біді, дати досить чіткі — Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що росіяни ведуть переговори, встановлюючи планку на максимальному рівні, щоб потім було куди відступати.

Економіка Росії скоро буде в біді.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю TIME.

"Економіка Путіна буде в біді в 2026-му або 2027-му році, дати досить чіткі", – зазначив він.

Президент також сказав, за кого вболівають США.

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"Американці десь посередині. Ні за нас, ні за Росію, але я думаю, що це грає на користь росіянам... Якщо росіяни не погоджуються на повне припинення вогню, яке запропонували, ми хочемо бачити додаткові санкції", – уточнив він.

Зеленський зазначив, що росіяни ведуть переговори, встановлюючи планку на максимальному рівні, щоб потім було куди відступати.

Також президент заявив, що це перемир'я протримається стільки, скільки потрібно, але росіяни його порушуватимуть постійно.

"Найважливіше для мене — знайти угоду, яка об'єднає націю, а не розділить її", – резюмував він.

Нагадаємо, Кремль опублікував власну заяву за результатами перемовин зі США. Він вимагає скасування санкцій.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 10 ХВИЛИН ТОМУ! Зеленський РОЗКРИВ деталі ПЕРЕМИР'Я з РФ, яке можливе ВЖЕ СЬОГОДНІ

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