Экономика Путина скоро будет в беде, даты достаточно четкие — Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что россияне ведут переговоры, устанавливая планку на максимальном уровне, чтобы потом было куда отступать.

Экономика России скоро будет в беде.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью TIME.

"Экономика Путина будет в беде в 2026 или 2027 году, даты достаточно четкие", — отметил он.

Президент также сказал, за кого болеют США.

Также читайте МИД России сделал циничное заявление отноcительно Запорожской АЭС

"Американцы где-то посередине. Ни за нас, ни за Россию, но я думаю, что это играет на пользу россиянам... Если россияне не соглашаются на полное прекращение предложенного огня, мы хотим видеть дополнительные санкции", – уточнил он.

Зеленский отметил, что россияне ведут переговоры, устанавливая планку на максимальном уровне, чтобы потом было куда отступать.

Также президент заявил, что это перемирие продержится столько, сколько нужно, но россияне будут нарушать его постоянно.

"Самое важное для меня — найти соглашение, которое объединит нацию, а не разделит ее", — резюмировал он.

Напомним, Кремль опубликовал собственное заявление по результатам переговоров с США. Он требует отмены санкций.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 10 МИНУТ ТОМУ! Зеленский Раскрыл детали ПЕРЕМИРЬЯ с РФ, которое возможно УЖЕ СЕГОДНЯ

Читайте также: