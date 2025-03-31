Как Трамп может сделать очень больно Путину: Климкин назвал вариант

Как Трамп может наказать Путина / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп, если захочет, может сделать Путину «больно» ввести вторичные санкции на нефть.

Об этом заявил украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGAnet.

«Если вы посмотрите динамику по нефтяным ценам, в российском бюджете заложена цифра в 69 долларов за барр. 69 с чем-то. Я сегодня не смотрел котировки, но на прошлой неделе они были 58 с чем внутри. То есть 10 долларов на каждом барреле в бюджетном планировании Россия не подбирает. И все, кто среди американцев сейчас обсуждают санкции, они прекрасно понимают, что можно применять разные истории и разные рычаги», — говорит дипломат.

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Он пояснил, что вторичные санкции на нефть являются «более болезненными, наиболее быстрыми и наиболее эффективными».

Что такое вторичные санкции на нефть?

«Это значит, что Трамп не может запретить России вывозить нефть. Он же не может поставить авианосцы близко к российским портам. Теоретически может, но вряд ли. Но он может сказать китайцам, индусам и всем прочим: „Хотите покупать российскую нефть — тогда я вас „грохну“ — говорит Климкин.

В частности, Трамп может закрыть все расчеты по банкам, производящим расчеты за российскую нефть и ввести санкции против всех, кто перерабатывает российскую нефть.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные пошлины на российскую нефть. Если он это сделает, те, кто будет покупать нефть у России, не смогут вести бизнес в Соединенных Штатах.

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