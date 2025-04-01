Путин пригласил Си в Москву на празднование Дня победы 9 мая / © Associated Press

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Глава КНР Си Цзиньпин якобы должен посетить Россию с официальным визитом, во время которого он примет участие в торжествах по случаю 80-летия Дня победы 9 мая.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передают пропагандистские российские СМИ и агентства.

«Хочу попросить вас передать дружеский привет главе КНР, моему доброму другу господину Си Цзиньпину. Мы ждем его в России по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне во Второй Мировой. Мы вместе отметим юбилей и победу над нацистской Германией и победу над милитаристской Японией», — сказал Путин во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.

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Кремлевский глава пообещал «хорошую и насыщенную программу» китайскому гостю.

«Надеюсь, это будет еще отдельный визит главы КНР. Он будет у нас основным гостем», - подчеркнул президент РФ.

Он отметил, что планирует обсудить с Си Цзиньпином состояние двусторонних отношений и взаимодействие на международных площадках, включая ООН, ШОС и БРИКС.

«Мы хотим выразить удовлетворение тем, как развиваются наши отношения, в том числе при прямой поддержке наших министерств иностранных дел. Знаю, что у вас насыщенная программа посещения. В первую очередь, она связана с подготовкой приезда в Россию главы КНР», — добавил Путин.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп стремится завершить российско-украинскую войну к Пасхе , ведь это имеет для него важное символическое значение.

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