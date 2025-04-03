Секс-рабство під виглядом роботи: у Одесі затримали вербувальника

Затриманий підозрюваний / © Поліція Одеської області

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В Одесі затримали 30-річного іноземця, який вербував українок для роботи за кордоном під виглядом високооплачуваної праці, але насправді готував їх до сексуальної експлуатації.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Громадянин сусідньої країни, розміщував оголошення в місцевих чатах, обіцяючи жінкам зарплату у 250-300 євро за годину. Він детально описував «комфортні умови»: орендоване житло, легальний заробіток. Однак правду про характер «роботи» — надання сексуальних послуг — розкривав лише під час особистих зустрічей, скориставшись скрутним фінансовим становищем жертв.

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Поліція задокументувала дії злочинця: він встиг завербувати чотирьох жінок віком 22-34 роки. Двох з них він мав відправити за кордон у день затримання. У іноземця вилучили телефон із доказами злочинної діяльності.

Йому вже повідомлено про підозру за ч. 1 та 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми). За законом, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

«Чоловік затриманий в процесуальному порядку. Зібравши ряд доказів слідчі повідомили йому про підозру у вербуванні людей з метою експлуатації з використанням уразливого стану потерпілих, зокрема вчиненому повторно та з переміщенням людей. Його дії кваліфіковані частинами 1 та 2 ст. 149 Кримінального кодексу України та караються позбавленням волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси», — зазначили в поліції.

Нагадаємо, на Львівщині потяг збив чоловіка на коліях.