Секс-рабство под видом работы: в Одессе задержали вербовщика

Задержанный подозреваемый / © Полиция Одесской области

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В Одессе задержали 30-летнего иностранца, который вербовал украинок для работы за границей под видом высокооплачиваемого труда, но действительно готовил их к сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Гражданин соседней страны, размещал объявления в местных чатах, обещая женщинам зарплату в 250-300 евро в час. Он подробно описывал «комфортные условия»: арендованное жилье, легальный заработок. Однако правду о характере «работы» — предоставление сексуальных услуг — раскрывал только во время личных встреч, воспользовавшись трудным финансовым положением жертв.

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Полиция задокументировала действия преступника: он успел завербовать четырех женщин в возрасте 22-34 года. Двух из них он должен был отправить за границу в день задержания. У иностранца изъяли телефон с доказательствами преступной деятельности.

Ему уже сообщено о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). По закону, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

«Мужчина задержан в процессуальном порядке. Собрав ряд доказательств следователи сообщили ему о подозрении в вербовке людей с целью эксплуатации с использованием уязвимого состояния потерпевших, в частности совершенном повторно и с перемещением людей. Его действия квалифицированы частями 1 и 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на срок до 12-ти лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы», — отметили в полиции.

Напомним, во Львовской области поезд сбил мужчину на путях.