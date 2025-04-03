Американским чиновникам в Китае запретили секс

Американским чиновникам в Китае запретили некоторые интимные отношения / © Associated Press

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Правительство США запретило американским госслужащим и членам их семей, работающим в Китае, вступать в романтические и сексуальные отношения с китайскими гражданами.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, решение было принято в январе этого года послом США, который работал тогда в КНР, Николасом Бернсом.

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Запрет включает все дипломатические миссии США на материковом Китае, включая посольство в Пекине и консульства в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухани, а также консульство в Гонконге.

Исключение возможно для тех госслужащих, которые имели отношения с китайскими гражданами до введения ограничений. Для этого они должны подать заявку на разрешение, но если она будет отклонена, необходимо либо разорвать отношения, либо покинуть свой пост.

Новая политика была доведена до сведения американского персонала в Китае в устной и электронной форме, но публичного объявления не было.

Причиной запрета стало усиление активности китайских спецслужб.

По данным американской разведки, в Китае активно используется тактика, когда агент устанавливает романтические или сексуальные отношения с целью получения секретной информации.

Известно по крайней мере два случая, когда китайские агенты соблазнили американских дипломатов в Китае, говорит бывший аналитик ЦРУ Питер Мэттис.

«Министерство госбезопасности Китая готово использовать любые человеческие связи, которые есть у объекта, для сбора разведданных», — отметил он.

Как отмечает AP, полный запрет для госслужащих на романтические и сексуальные связи с гражданами «недружественной» страны не применялся США со времен холодной войны.

Напомним, официальный Пекин призвал Вашингтон немедленно отменить введенные пошлины на экспорт китайских товаров. В противнои случае Китай пообещал принять контрмеры для защиты собственных интересов.