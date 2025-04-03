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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни завдали 14 ударів по Харкову: подробиці

Ворог не зупиняється в атаках на Харків.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Харків

Харків / © ДСНС України

Росіяни знову атакували Харків: пізно ввечері 2 квітня ворог розпочав атаку із застосуванням групи БПЛА "Гєрань-2" й завдав близько 14 ударів по Київському району міста.

Про це розповів спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Це п'ятий масований обстріл міста Харків за цей тиждень", — зазначив він.

Найбільше ворог влучив по промисловій зоні. До того ж зафіксовані два влучання біля приватної житлової забудови: пошкоджено фасади будинків, вибиті рами та вікна. Також удари припали на відкриту місцевість і біля одного зі складів в центральній частині Харкова.

Є пошкодження місць громадського користування, зокрема, стовпів та світлофорів.

На щастя, обійшлося без жертв чи травмованих містян.

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