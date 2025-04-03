Три знаки, які можуть сьогодні зробити неможливе

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Зміст Лев Рак Терези

Сьогодні, 3 квітня, активно діятимуть представники всіх знаків Зодіаку, але три з них можуть зробити неможливе

Лев

Левам, які люблять загребати жар чужими руками, сьогодні зможуть використовувати для реалізації найскладніших і найсерйозніших справ виключно власні сили, що вже саме по собі дивно, а якщо врахувати, що їм вдасться обійти конкурентів, то й поготів.

Рак

Раки, як відомо, рідко залишають свій будинок, тому якщо вони можуть працювати дистанційно, то ви їх там і не побачите. І з урахуванням того, що сьогодні вони залишать зону комфорту для того, щоб зробити дуже важливу справу, скаже про те, що вони замахнулися на щось неможливе.

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Терези

Терезам — переважно тим представникам цього знака, які досі не набули своєї другої половинки — зірки радять застосувати психологічні «трюки»: візуалізацію бажаних життєвих картин чи повторення відповідних афірмацій

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