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Три знаки, які можуть сьогодні зробити неможливе
День, коли можна починати працювати над новими проектами, відкривати бізнес та займатися фінансовими питаннями — їхня діяльність буде приречена на успіх. Потужна енергетика, надіслана нам згори, різко збільшує ентузіазм, активність і працездатність, під її впливом можна зробити будь-який вчинок.
Сьогодні, 3 квітня, активно діятимуть представники всіх знаків Зодіаку, але три з них можуть зробити неможливе
Лев
Левам, які люблять загребати жар чужими руками, сьогодні зможуть використовувати для реалізації найскладніших і найсерйозніших справ виключно власні сили, що вже саме по собі дивно, а якщо врахувати, що їм вдасться обійти конкурентів, то й поготів.
Рак
Раки, як відомо, рідко залишають свій будинок, тому якщо вони можуть працювати дистанційно, то ви їх там і не побачите. І з урахуванням того, що сьогодні вони залишать зону комфорту для того, щоб зробити дуже важливу справу, скаже про те, що вони замахнулися на щось неможливе.
Терези
Терезам — переважно тим представникам цього знака, які досі не набули своєї другої половинки — зірки радять застосувати психологічні «трюки»: візуалізацію бажаних життєвих картин чи повторення відповідних афірмацій
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