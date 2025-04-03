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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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254
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которые могут сегодня совершить невозможное

День, когда можно начинать работать над новыми проектами, открывать бизнес и заниматься финансовыми вопросами — их деятельность будет обречена на успех. Мощная энергетика, ниспосланная нам свыше, резко увеличивает энтузиазм, активность и работоспособность, под ее влиянием можно совершить любой поступок.

Автор публикации
Мила Королева Мила Королева
гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 3 апреля, активно действовать будут представители всех знаков Зодиака, но три из них могут совершить невозможное

Лев

Львам, которые любят загребать жар чужими руками, сегодня смогут использовать для реализации самых сложных и серьезных дел исключительно собственные силы, что уже само по себе удивительно, а если учесть, что им удастся обойти конкурентов, то и подавно.

Рак

Раки, как известно, редко покидают свой дом, поэтому, если они могут работать дистанционно, то вы их там и не увидите. И с учетом того, что сегодня они покинут зону комфорта для того, чтобы сделать очень важно дело, скажет о том, что они замахнулись на нечто невозможное.

Весы

Весам — преимущественно тем представителям этого знака, которые до сих пор не обрел свою вторую половинку — звезды советуют применить психологические «трюки»: визуализацию желаемых жизненных картин или повторение соответствующих аффирмаций

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